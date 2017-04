Marjorie Velázquez: “Quiero darle un impulso de desarrollo a mi distrito mejorando la transportación pública”

La postulante aspira ser la primera latina electa al Concejo por el Distrito 13 en reemplazo de James Vacca

Para Marjorie Velázquez (35), una nativa de El Bronx, quien aspira a representar la curul en el Concejo del Distrito 13 –localizado en el noreste de El Bronx- en reemplazo de James Vacca, la experiencia migratoria no le resulta extraña por cuanto sus padres llegaron de Puerto Rico en los 70 en busca de mejores días.

El Concejo de neoyorquino se verá remozado con la llegada de nuevos rostros a partir de las elecciones generales de noviembre 7. En esa contienda, muchos de los que se están postulando reemplazaran a los concejales que deben dejar el cargo por la ley de límite de términos. Y si gana, ese será el caso de Velázquez.

“El principal problema que tiene nuestro distrito es el de transportación pública, que tiene la particularidad de estar rodeado de agua, por esa razón, mi objetivo es lograr que el servicio de ferry, que tiene la ciudad, llegue a nuestra área”, dijo la candidata al responder sobre cuál será su primera prioridad de llegar al Concejo.

Velázquez, posee un título en Finanzas y Contabilidad por la Universidad de Nueva York, se refiere al plan de la Administración De Blasio de expandir el ferry que llegará a El Bronx el año próximo pero no cubrirá los vecindarios de su distrito.

“Lo esencial es dar otra opción de transporte a nuestras familias para que puedan llegar a Manhattan y Queens a costo accesible. En la actualidad muchos vecinos se movilizan en autobuses expresos a un costo de más de $6 por viaje, lo cual resulta oneroso para la comunidad, que es en su mayoría de clase trabajadora”.

La candidata expresa su firme decisión de llegar a ser la portavoz en el Concejo para cambiar esta situación y darle al distrito un nuevo impulso de desarrollo mejorando la transportación pública.

La educación es otra de las prioridades de su plataforma. El Distrito 13 aqueja de sobrepoblación y las escuelas no abastecen la demanda de espacio para los estudiantes.

“Mi enfoque será buscar la creación de nuevas escuelas y expandir los programas para estudiantes con necesidades especiales, así como para los que no dominan el inglés e inclusive, para familiarizarlos con los otros idiomas que se hablan en la ciudad”, dijo Velázquez, quien estudió en las escuelas públicas P.S 106 en Castle Hill y luego la escuela secundaria St. Catharine Academy en el barrio Pelham Parkway.

Los vecindarios del Distrito 13 también experimentan los efectos del la ‘gentrificación’ que se está operando a través de la ciudad de Nueva York y cuyas peor impacto se siente con escasez de vivienda asequible.

“Promover la vivienda asequible será una de mis prioridades. En nuestro distrito hay muchos adultos mayores, que si bien tienen sus casas, no las pueden mantener, porque se enfrentan a tener que pagar impuestos altos a la propiedad, el incremento al valor del agua, etc. Esto está haciendo que muchas familias se muden del área por no poder sostener esos pagos”

Velázquez dijo que para evitar que los adultos mayores tengan que irse, promoverá la creación de más unidades de vivienda asequible.

“No es justo que vivas toda tu vida aquí y tengas que mudarte porque lo que ganas no te permite vivir en el barrio, no creo que es algo que debemos permitir. Estas familias merecen quedarse y tener otra oportunidad de vida aquí”, sostiene la candidata que al momento cuenta con el respaldo de James Vacca, el actual concejal del área, del también concejal Ritchie Torres, como también de las organizaciones Make the Road New York y Progressive Caucus Alliance.

“Me siento honrado de apoyar a Marjorie Velázquez como nuestra próxima concejal por el Distrito 13. Haré todo lo que esté a mi alcance para apoyar su candidatura”, dijo Vacca, quien deja su curul tras 12 años de ejercicio.

Velázquez, ha sido líder del partido Demócrata por casi 10 años y actualmente integra la Junta Comunitaria, dijo que como mujer y como latina en particular, incursionar en la política de su distrito es un gran desafío.

“En mi experiencia familiar, fui la única mujer entre mis hermanos, después, cuando tenía 17, llegó mi hermana y las cosas cambiaron un poco, pero en general, para nosotras como mujeres hispanas, siempre hemos tenido que hacer un esfuerzo extra para alcanzar nuestras metas”.

Todos los representantes del Distrito 13 través de su historia han sido italianos y blancos en general, por lo cual Velázquez aseguró: “Para mi será un gran honor representarlos como la primera mujer latina y puertorriqueña”.

Composición del Distrito 13

Allerton, City Island, Country Club, Edgewater Park, Ferry Point, Locust Point, Morris Park, Pelham Bay, Pelham Gardens, Pelham Parkway, Schuylerville, Silver Beach, Spencer Estates, Throggs Neck, Van Nest, Waterbury LaSalle, Westchester Square, Zerega.

40% latinos, 15% afroamericanos, 5% asiáticos y el resto lo componen vecinos de raza blanca como irlandeses, italianos y judíos.