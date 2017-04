Entérate qué hacer si recibes una citación a la corte de Inmigración

Hasta el próximo miércoles puedes llamar al 1(800) 566-7636 a la línea gratuita sobre Inmigración, promovida por El Diario y Univision 41, para aclarar dudas sobre este y otros temas

Una vez más, y con la intención de ayudar a la comunidad del área triestatal a aclarar dudas sobre temas migratorios, desde el lunes y hasta el próximo miércoles 19 de abril, El Diario y Univision canal 41, están promoviendo una línea de ayuda gratuita, donde podrás contactarte con abogados sin costo o enterarte de lo que debes hacer frente a interrogantes relacionados con ‘la Migra’, procesos de ajuste de estatus y citas en una corte migratoria, entre otros.

Franco Torres, abogado de la organización Caridades Católicas, que junto a la New York Immigration Coalition, también forman parte de la iniciativa de apoyo, hizo un llamado a los inmigrantes para que tomen acción y llamen.

“La gente tiene mucho miedo y hay muchas dudas, por lo que esta línea es una oportunidad para conectarse con recursos e información, ya que responderemos a su preguntas inmediatamente. Y cuando nuestros voluntarios no puedan contestar algo, los conectarán con agencias y organizaciones que los pueden ayudar directamente”, aseguró el experto, quien de paso explicó que aquellas personas que tengan citaciones a una corte de Inmigración, no pueden cometer el error de no acudir.

“Fallar a las citas de la corte es una garantía de que lo van a deportar en ausencia. Por eso es mejor ir y pedir al juez más tiempo para buscar un abogado y preparar la defensa. Les van a dar ese tiempo”, comentó el abogado, agregando que aunque se han conocido casos donde ha habido arrestos en algunas cortes de Nueva York, irónicamente ‘La Migra’ no ha hecho detenciones en cortes de Inmigración. “Si no van, el juez no sabe por qué no fueron y se imagina que están tratando de evitar el proceso y por eso ordenan deportarlos”.

El representante de Caridades Católicas explicó que quienes tengan citaciones en los tribunales de Inmigración deben saber que van a tener al menos de una a tres audiencias antes de que empiece el caso para presentar evidencias.

“Les van a dar de seis a nueve meses para poder buscar ayuda y por eso les digo que vayan con confianza y que busquen un abogado que los asesore, como con los que podemos contactarlos si llaman a la línea de ayuda”, agregó.

Margareth Woodman, una de las voluntarias que estará respondiendo llamadas esta semana, comentó que es importante que los inmigrantes se informen bien para saber qué opciones tienen.

Asimismo, la mexicana Sagrario Estrella, quien recibió ayer varias llamadas de personas que llevan más de 20 años viviendo en el país sin documentos, dijo que es vital que llamen para poder tener los servicios gratuitos de un abogado.

“Cada caso es único y mi mayor recomendación es que hablen con un abogado, porque ellos saben si de pronto puede haber un remedio particular para cada caso”, recalcó la voluntaria.

La línea de ayuda 1 (800) 566-7636 estará funcionando en la Semana de Inmigración hasta el próximo miércoles de 4:00 a 7:00 p.m con total confidencialidad.

También el jueves 20 de abril podrá conectarse a un foro, a través de redes sociales, donde los expertos responderán a preguntas del público en el siguiente enlace http://www.facebook.com/ElDiarioNY/ y http://www.facebook/univisionny