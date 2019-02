Grupo dominicano Metropolitan conquista corazones

Los Ángeles – En República Dominicana, Metropolitan ha conquistado corazones, escenarios y seguidores. Ahora, Panky (vocalista), Luinis (batería) y Rocky (guitarra), integrantes de esa banda de pop/rock, están en el reto de conquistar otros oídos fuera de la isla. Ninguno es nuevo en la industria, los tres han hecho carrera musical por separado y ahora unen su talento en “Pop Deluxe”, su primer álbum, de donde se desprende el primer sencillo “No he podido verte”, un cover de la autoría de Juan Luis Guerra y que hiciera famoso el cantante mexicano Emmanuel. El resto, son placas de su propia autoría tanto lírica como musical.

Panky, líder de la banda, cuenta en esta entrevista desde República Dominicana, que “estamos listos para conquistar el mundo”.

Grabar un cover tiene sus retos y riesgos, sobre todo cuando tuvo un éxito tan grande, como en este caso.

Sí, lo es. Un tema como “No he podido verte”, que fue muy aceptado, en el momento que lo agarras tienes que adueñarte de él y hacer un arreglo que sea diferente pero que no pierda la esencia del original. Cuando Juan Luis lo escuchó nos dijo: “este tema ya no es mío”. Me asusté un poco y le pregunté: “¿por qué?”. Respondió que habíamos hecho tremendo arreglo y que había quedado muy bien. Él no esperaba un arreglo pop/rock de un tema que tiene mucha fusión latina… Le dimos un arreglo totalmente fresco, de hecho hay quienes -sobre todo las nuevas generaciones- creía que el tema era de nosotros.

¿Cómo llegó la propuesta de Juan Luis Guerra?

Fue de lo más orgánico. Juan Luis y yo somos amigos de hace tiempo y yo le había comentado la idea de grabar uno de sus covers. Cuando estábamos grabando le presenté los temas y él sugirió “No he podido verte”, que ni siquiera estaba entre las propuestas. Me dijo sentía que con ese tema nos iría bien porque estaba más adecuado al sonidos de la banda. Y para que todo quedara en familia, su hijo Jean Guerra, que es cineasta, fue quien dirigió el video [musical] del tema.

Describe el ‘sonido Metropolitan’.

Con esta banda hemos llegado a un punto de [madurez] personal y artística, en donde después de experimentar con otras fusiones, queríamos hacer la música que sentíamos y utilizar las influencia que tenemos de grupos como The Beatles, Duran Duran, U2 y de agrupaciones también latinoamericanas como Bohemia [y] Soda Estero, entre otras, y eso fue lo que hicimos. Sacamos un sonido actual con un toque retro.

Háblame de ‘Pop Deluxe’. ¿Cómo fue su realización?

Digamos que fue un trabajo fácil, en el sentido de que ya sabíamos lo que queríamos. Estábamos muy claros, por eso entre Luinis y yo hicimos la producción del disco. Después de realizar los temas del disco, vino la mezcla de sonido que la hicimos con Matt Knobel, quien ha trabajado con grandes de la música como Lenny Kravitz o Ricky Martin, y luego la masterización en Abbey Road Studios [en Londres] por Christian Wright. Queríamos tener un sonido bien compacto y que se escuchara nuestra técnica. Por eso le pusimos al álbum ese nombre, porque trabajamos con gente muy deluxe.

¿Era un sueño grabar en esos estudios?

Estuve cuatro meses insistiendo casi todos los días y enviando todo el curriculum de la banda, que requieren para aceptarte en sus estudios. Cuando me llamaron, no te lo niego, se me aguaron los ojos, porque tener eso en tu primer álbum es algo mágico, como la cereza del pastel. Y sabíamos que era la línea correcta para nuestro trabajo.