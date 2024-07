Aumento en cheques de Seguro Social por COLA para 2025: lo bueno del nuevo estimado

Nueva York – El estimado de 2.63% por Ajuste por costo de vida (COLA) en los cheques del Seguro Social para el 2025 significa que los niveles de inflación están bajando.

El propósito del COLA es garantizar que el poder adquisitivo de los beneficiarios del Seguro Social y de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) no se vea deteriorado por la inflación. Según explica la página de la Administración del Seguro Social (SSA), “el cálculo de COLA está basado en el aumento porcentual en el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Trabajadores Administrativos (CPI-W, por sus siglas en inglés) desde el tercer trimestre del año pasado cuando se determinó un COLA hasta el tercer trimestre del año en curso. Si no hay un aumento, no puede haber COLA”.

El CPI-W es determinado por la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos. Por ley, esta es la medida oficial utilizada por la SSA para calcular los COLA.

En ese sentido, el hecho de que el COLA estimado para el año próximo sea más bajo que el de este de 3.2% no debe tomarse del todo negativo.

Bajo el COLA actual, en promedio, los beneficiarios del Seguro Social reciben unos $50 dólares adicionales.

La cifra de 2.63 % surge de un análisis de The Senior Citizens League (TSCL), una organización que aboga por los derechos de las personas mayores. La entidad anticipó un incremento de 2.63% comparado con la estimación de 2.57% el mes pasado.

“La predicción del COLA para 2025 es de aproximadamente 2.63%, arriba de 2.57% el mes pasado”, dijo en un comunicado Alex Moore, estadístico de TSCL.

“La tasa de inflación, según lo medido por el Indice de Precios del Consumidor para calcular el Ajuste por costo de vida (COLA), cayó 3 % en junio. A pesar de que la reducción de la inflación debería aliviar a los consumidores de mayor edad, el rápido aumento del precio de los comestibles que se ha visto desde el 2020 hasta ahora significa que el alivio financiero está muy lejos”, añadió el experto.

Sin embargo, Moore matizó que el aumento en el costo de alimentos sigue siendo un reto para los consumidores, incluyendo los recipientes de los programas del Seguro Social.

“Desde 2020 a 2023, el costo promedio del artículo de supermercado con precios directos rastreado por CPI ha aumentado un 24 %. Mientras los huevos acapararon los titulares con un aumento de 86 %, muchos otros productos clave, como el café, azúcar, pan, y jamón vieron su costo incrementar en más de un tercio”, agregó el también socio gerente de Blacksmith Professional Services.

La cantidad de aumento por COLA se ha ido reduciendo consecutivamente desde el 2022. El aumento de 3.2 es menos de la mitad del establecido en el 2022, que fue de 8.7%. Sin embargo, han habido COLAs más bajos que el estimado para el 2025. Por ejemplo, el de 1.3% del 2020.

La cifra oficial del incremento no se conocerá hasta mediados de octubre, ya que la SSA necesita contar con las cifras de inflación hasta septiembre para hacer el cálculo trimestral, o sea de los meses de julio, agosto y septiembre.

El Seguro Social comenzó los ajustes anuales automáticos por el costo de vida en el 1975 como resultado de legislación aprobada en el Congreso.

