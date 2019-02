Testifica examante de asesinado millonario

Narcy Novack está acusada de asesinar al millonario Ben Novack

White Plains, N.Y..- El abogado que redactó el acuerdo prematrimonial de Ben Novack y una prostituta que alega haber sido su amante, estuvieron entre los testigos que ayer subieron al estrado en el juicio que se sigue a Narcy Novack, acusada de asesinar al millonario.

El abogado Karl Schuster testificó sobre el acuerdo prematrimonial de 1991, en el que Narcy renunciaba a los derechos que concede la ley en caso de separación o divorcio. En lugar de la compensación que le correspondía como esposa del millonario, el acuerdo limitaba la suma a un máximo de $65,000 más gastos de mudanza si la disolución ocurría después de 10 años.

En 1993 Ben le pidió que redactara un acuerdo postmatrimonial anulando esas claúsulas, pero le dio instrucciones de retenerlo durante 30 días y devolvérselo si no le contactaba.

Como no lo hizo Schuster considera que ese acuerdo no es válido mientras que Howard Tanner, abogado de Narcy, considera que sí ya que en el mismo no está especificada esa instrucción y el único requisito legal es que esté firmado por ambos esposos ante testigos.

Schuster informó de los cambios testamentarios de Ben. En 1997 estableció que en caso de que su esposa le sobreviviera a él y a su madre, recibiese toda la herencia. En junio del 2002 lo cambió para que no recibiera nada. Cuatro meses después la restituyó como heredera. En el 2006 realizó otro en el que mantenía a Narcy como heredera pero si no le sobrevivía establecía $150,000 para su hijastra e hija de Narcy, May Abad. El resto de su fortuna iría a un fondo fiduciario para los dos hijos de Abad.

Rebecca Bliss, que testificó por orden judicial y con inmunidad, fue traída de la cárcel de Michigan donde se encuentra por no pagar la multa por conducir embriagada ni la manutención de su hija que le reclama su exesposo que cuida de ella desde el 2003.

Bliss indicó que se marchó a Florida ese año y trabajó como artista de tatuaje. Que además hizo cine porno y se dedicó a la prostitución cuando debido a los tiros que le propinó su novio en la mano derecha no podía hacer tatuajes.

“Cobraba $300/hora, el precio que la mayoría de las chicas en mi área hacen”, señaló.

Bliss admitió que fue la amante de Ben desde febrero de 2008 hasta su asesinato en julio de 2009. Le conoció a través de uno de sus anuncios de prostitución y tras unos cuantos encuentros Ben la instaló en un hotel y posteriormente en un apartamento, haciéndose cargo de todos sus gastos. Incluso le compró un equipo de sonido digital para que fuese DJ y dejase la prostitución. Las facturas y las tarjetas de crédito indican que Ben se gastó miles de dólares en la mujer.

Bliss admitió que en todo ese tiempo sólo se encontraron personalmente y mantuvieron relaciones sexuales en un par de ocasiones, pero que diariamente se telefoneaban varias veces. Asimismo indico que Narcy la llamó pidiéndole que le dejara y ofreciéndole $10,000 pero que rehusó porque “amaba a Ben y esperaba que se divorciara”. También declaró que Narcy la acosaba con llamadas. “Ella dijo que si ella no lo podía tener, nadie lo tendría”, indicó.

El otro testigo del día fue John Wallis, el agente del FBI que contactó Narcy para denunciar a su esposo. En el año 2008 Narcy se reunió con él indicando que Ben traía extranjeros y orquestaba matrimonios de conveniencia para legalizar su estatus. Respecto a los individuos que participaban en el esquema, Narcy dio los datos de Rebecca Bliss.

“Dijo tener miedo de las represalias de su esposo y pidió que cuando la llamara pretendiera que era un agente hipotecario”, informó Wallis, quien realizó su informe pero desconoce qué acciones se tomaron sobre la denuncia.