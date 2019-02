Salma Hayek comparte sus secretos

A sus 45 años la protagonista de 'Salvajes' puede presumir de tener una figura impresionante.

Nueva York/BANG Showbiz – A sus 45 años Salma Hayek puede presumir de tener una figura impresionante, además de ser considerada una de las mujeres más sexys de Hollywood. Sin embargo, el secreto de su silueta radica en depurar su organismo con Cooler Cleanse, una gama de productos que ayudan a limpiar el sistema digestivo.

La protagonista de ‘Salvajes’ es la cofundadora de esta marca, y contribuyó en la creación de la fórmula de estos zumos junto al experto Eric Helmes.

“Es la forma que tengo de compartir las prácticas saludables que me han funcionado tan bien durante tantos años, que pueden ayudar a todo el mundo y hacerles sentir genial. Tengo muchos años de experiencia con la depuración, por lo que sentí que era un conocimiento que debía compartir. Nuestro estilo de vida moderno aporta mucho estrés y toxinas a nuestro cuerpo, así que es importante que las eliminemos”, declaró la beldad veracruzana. La estrella asegura que los ingredientes y la preparación de estos jugos es lo más importante para conseguir los resultados óptimos durante este tratamiento.

“Utilizamos presión hidráulica para producir zumos sin pulpa, que contienen de tres a cinco veces más vitaminas. En nuestra cocina se utilizan productos orgánicos y nueces, los cuales son vitales para mí”, añadió.

No obstante, Salma no necesita ningún truco para mantener su abundante melena, ya que es gracias a una superstición mexicana que hoy puede presumir de tener un pelo sano. “Mi abuela me peinaba cuando tenía dos años. Hay una creencia mexicana que dice que si te peinas cuando tienes dos años y la luna está en cierta posición, entonces tu pelo crece en abundancia”, explicó en el programa ‘Late Night with Jimmy Fallon’.