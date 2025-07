Nueva ley en NYC: A vendedores ambulantes sin licencia no se le podrá sancionar penalmente

Según una legislación municipal por décadas vigente en la Gran Manzana, vender cualquier producto en las calles, sin la respectiva licencia, se clasifica como un delito penal menor y podría resultar en multas de hasta $1,000, tres meses de cárcel o ambas.

Ahora por un proyecto legislativo (Ley 47) que fue aprobado el lunes 30de junio por el Concejo Municipal, por la super mayoría demócrata, se eliminan todas las sanciones penales, a quienes se descubra no cuentan con permisos municipales para su actividad comercial. Pero los vendedores ambulantes, podrían ser sujetos todavía a una multa o sanción civil.

“Esperamos que la administración de Eric Adams, implemente plenamente el propósito de la ley, emitiendo únicamente citaciones civiles a los vendedores ambulantes, independientemente de su licencia”, reaccionó Mohamed Attia, director general del Proyecto de Vendedores Ambulantes del Centro de Justicia Urbana.

La Ley 47 forma parte de todo un paquete de reformas a la venta ambulante, que se propone hacer crecer a los pequeños negocios dentro de un sistema regulado, predecible y de cumplimiento obligatorio.

Pero esta legislación sigue encendiendo un agrio debate, especialmente entre los comerciantes establecidos en vecindarios del Alto Manhattan, Corona- Jackson Heights y partes de El Bronx.

Este paso legislativo también coincide con acciones de la Alcaldía, en el marco de la creación del Escuadrón de Calidad de Vida del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) y el plan ‘Restaurar La Roosevelt’, que se traduce en el procesamiento de muchas más denuncias al 311, por la presencia de vendedores ambulantes en las aceras.

El objetivo de fondo de esta legislación, es que comunidades inmigrantes se mantengan fuera de los tribunales y evitar todas las consecuencias colaterales, que significa tener en la ciudad de Nueva York, una o varias citaciones penales, por un delito calificado como menor.

“Más del 95 % de los vendedores ambulantes son inmigrantes, quienes representan a los negocios más pequeños de nuestra ciudad. Como hija y nieta de vendedores ambulantes, comprendo su lucha y sé que nadie debería ir a la cárcel simplemente por intentar ganarse la vida. La ley 47 permite a los vendedores seguir manteniendo a sus familias, sin este temor”, indicó la concejal Pierina Sánchez, concejal de El Bronx.

En este sentido, un vendedor de frutas ecuatoriano, que prefirió reservar su identidad, comentó a El Diario que en el caso de la Avenida Roosevelt, por la presión sostenida por algunos líderes vecinales y comerciales la presencia policial, las multas y las remociones han aumentado de forma sistemática.

“Honestamente no he escuchado a ningún compañero, que le hayan dado una citación penal, pero lo que sí es cierto, es que todos los días están poniendo multas. Ya muchos están buscando qué hacer, porque la policía nos las ha puesto dura”, contó el comerciante.

“Es una maldad”

Más de 20,000 vendedores de comida operan en los cinco condados de la Gran Manzana, se estima que el 75% lo hace sin licencia ni permiso, debido en gran parte a la limitación de permisos disponibles que la ciudad ha impuesto durante décadas.

Esta limitada disponibilidad de permisos legales, obliga a centenares de personas a salir todos los días y “jugársela” en las calles y en las estaciones del Subway.

A la par, la Ciudad de Nueva York en los últimos dos años, se han hecho esfuerzos en algunos vecindarios como Corona- Jackson Heights, y más recientemente en el Alto Manhattan, para despejar las calles de comerciantes informales.

Desde hace varias semanas, en calles de Washington Heights también centenares de comerciantes que pernoctan entre las calles St Nicholas y Wadsworth de la pequeña República Dominicana, se han visto de frente con las políticas de desalojo y “limpieza” de las aceras de la Ciudad.

“Uno entiende que si cada quien, quiere poner un puesto en la calle, entonces no tendremos más aceras para caminar. Es un tema complicado. Porque también hay criaturas, que no pueden hacer otra cosa para sobrevivir. Pero es una maldad ponerle una multa de $1,000 o mandarlos para una corte. Sáquenlo y ya”, dijo la dominicana Teresa Estrella, mientras veía hace un par de semanas cómo uniformados y funcionarios del Departamento de Sanidad, desalojaban a varios puestos ambulantes de ropa, en la esquina de la Avenida Wadsworth y la calle 181.

De acuerdo con balances oficiales, solo en 2023, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) emitió más de 1,000 multas por venta ilegal, y el 82% de ellas fueron por ubicar puestos callejeros, sin licencia.

Miedo a la deportación

Los defensores del Proyecto de Vendedores Ambulantes aseguran que los antecedentes penales tienen graves consecuencias colaterales en la educación, el empleo, la vivienda y las perspectivas de inmigración de las personas. Además, han ponderado que los vendedores negros o latinos se ven afectados de manera desproporcionada, recibiendo casi el 80% de todas las multas penales emitidas en 2023, a pesar de representar solo el 50% de la población total de la ciudad.

“Muchas personas no solo están buscando cómo sobrevivir, vendiendo productos en las calles, sino que están sin papeles, o están en un proceso de legalización. Y con todos los cambios que tenemos en materia migratoria, no se sabe si una sola presentación en tribunales por un delito menor, termina en un desastre. Y hasta en una deportación. Es duro, muy duro”, comentó otro comerciante consultado.

“La despenalización de nuestras comunidades inmigrantes es urgente en el clima político actual. Nos enorgullece de apoyar a los vendedores ambulantes de Sunset Park y de toda la ciudad de Nueva York, quienes desde hace tiempo exigen justicia. Celebramos la aprobación de la Ley Preliminar 47, pero esto no es suficiente. Esto no soluciona el sistema actual, que sigue afectando la vida de muchos inmigrantes. Instamos a la Alcaldía a avanzar y aprobar el Paquete de Reforma para Vendedores Ambulantes en su totalidad para crear un sistema justo e inclusivo que refleje verdaderamente la identidad de Nueva York como una ciudad construida por inmigrantes”, declaró por su parte, Valeria Paz Reyes, Directora de Defensa de Voces Ciudadanas Inc.

En la ciudad de Nueva York no hay antecedentes de que vendedores ambulantes hayan sido abordados por oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), como sí se registró en Los Ángeles, California.

El operativo ocurrió días atrás, frente a un local de la cadena Home Depot, ubicado en el vecindario de Ladera Heights de la localidad californiana. Según informaron medios locales, Selena Hernández, una migrante de 25 años oriunda de El Salvador, vendía comida frente al comercio, cuando fue sorprendida por los oficiales migratorios.

Guerra a los vendedores sin licencia

Pero mientras en el Concejo, no solo se avanza en legislaciones para descriminalizar el trabajo de los vendedores ambulantes, sino se empujan medidas para aumentar de forma significativa la aprobación de licencias, la Ciudad ha demarcado un terreno, en el cual asume posiciones muy claras en contra la presencia de comerciantes en las aceras.

El pasado martes, Jessica S. Tisch, comisionada de NYPD hizo un balance sobre los avances del operativo Restaurar La Roosevelt, una avenida de Queens, que por décadas ha sido uno de los centros más importantes de los vendedores ambulantes en la ciudad.

“Por años, estos vecindarios estuvieron abrumados por actividades ilegales, desde la prostitución y los vendedores ambulantes sin licencia, hasta las pandillas violentas que operan a plena vista”, declaró.

La alta funcionaria municipal relató que este trabajo de reducción de actividades ilegales, se basa en las quejas vecinales y el sector empresarial. Desde el lanzamiento de este plan, el pasado mes de octubre se han emitido 27,821 citaciones, de las cuales se presume, gran parte han sido a vendedores de comida sin licencia. También se han decomisado 94 tanques de propano.

Como aclaran fuentes municipales se han empezado operativos especiales, en otros vecindarios a través de la iniciativa Community Link, la cual realiza operaciones para mejorar la calidad de vida en toda la ciudad, que incluye la Calle 125, el Corredor de la Calle 110, Midtown West , la Calle 14 Este en Manhattan y en “The Hub” en el sur del Bronx .

Uno de los objetivos de estas acciones es “limpiar” las calles de vendedores ambulantes, como han establecido claramente funcionarios municipales.

“No se trata de criminalizar a nadie. Entendemos que muchas personas merecen tener su licencia y ofrecer sus platillos. Eso forma parte también parte de la vida vibrante de Nueva York. Y hay que separar las cosas. Pero no es justo para los comerciantes que invierten miles en sus tiendas, pagan impuestos, crean empleos, al frente de sus negocios le pongan los mismos productos que él vende, a menos de la mitad de precio. Y lastimosamente a veces, venden en nuestras narices, mercancía robada”, expresó un comerciante asiático en Corona.

El dato: