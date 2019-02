Marc Anthony por una buena causa en Dominicana

Nueva York – Marc Anthony hizo un aparte en su gira “Gigant3s”, (que se llevó acabo anoche en el Izod Center de New Jersey) para estar presente en el primero de los eventos benéficos de Maestro Cares, la fundación creada por el productor Henry Cárdenas, cuyo fin es proveer techo y educación a 200 niños de un orfanatorio de la República Dominicana.

La actividad se realizó en El Museo de El Barrio y los anfitriones del evento fueron: Tony Bechara por el Museo del Barrio y Sonia Hanes de Maestro Cares quienes agradecieron la presencia y generosidad de los asistentes y dieron paso a Henry Cárdenas y Marc Anthony, quien recordó a los presentes que estaba en su barrio y que le había traído recuerdos: “Vivía a unas pocas cuadras de aquí y recuerdo cuando corría por estas calles”, luego contó qué fue lo que lo convenció para ayudar a los niños del Orfanatp Niños de Cristo.

“En las pasadas navidades, visité a Henry (Cárdenas) y me habló del proyecto Maestro Cares, me gustó la idea de visitarlos y ver como vivían. Las personas que me recibieron fueron una psicóloga, una dentista y una enfermera, cuando les pregunté por qué estaban donando su tiempo, me respondieron que ellas habían vivido allí, porque éran huérfanas y ahora querían ayudar a otros niños en la misma situación por las que ellas pasaron”.

Durante el acto Anthony recalcó la importancia de la educación en los niños y jovenes.