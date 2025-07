Musk advierte que fundará un nuevo partido si se aprueba el plan fiscal de Trump

Elon Musk elevó este lunes el tono de su confrontación con el Congreso y amenazó con crear un nuevo partido político en Estados Unidos si los legisladores aprueban el proyecto de ley fiscal impulsado por el presidente Donald Trump, actualmente en debate en el Senado.

“Si se aprueba este proyecto de ley de gasto insano, el Partido América se formará al día siguiente”, escribió el magnate en su cuenta de X. En su mensaje, acusó tanto a demócratas como a republicanos de representar un “unipartidismo” que impide a los ciudadanos tener una voz real en el gobierno.

Musk, que dejó su puesto como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental a finales de mayo por discrepancias con Trump sobre este plan económico, volvió a criticar el impacto del proyecto presupuestario.

Aseguró que aumentaría de forma descontrolada la deuda pública y señaló directamente a miembros del Congreso que han apoyado la medida a pesar de haber prometido lo contrario en campaña.

“A cada miembro del Congreso que hizo campaña sobre reducir el gasto gubernamental e inmediatamente votó por el mayor incremento de la deuda de la historia, debería caérsele la cara de vergüenza”, afirmó. “Y perderán sus primarias el año que viene aunque sea lo último que haga en esta Tierra”.

Entre los legisladores aludidos, Musk arremetió específicamente contra los republicanos Andy Harris (Maryland) y Chip Roy (Texas), integrantes del ultraconservador Freedom Caucus. “¿Cómo pueden llamarse el Caucus de la Libertad si votan por un proyecto de ley de esclavitud de deuda?”, cuestionó.

No obstante, Musk no criticó directamente a Trump, luego de admitir que “fue demasiado lejos” con sus ataques al presidente. Trump ayer dijo que Musk era “maravilloso” pero que su reacción no había sido apropiada.

El plan presupuestario de Trump —que incluye recortes fiscales, más gasto en defensa y seguridad fronteriza— se encuentra ahora en fase de enmiendas en el Senado. A pesar de que los republicanos tienen mayoría en la Cámara Alta, no está garantizado que todos respalden la propuesta.

La presión política se ha intensificado en las últimas horas. Este domingo, el senador Thom Tillis (Carolina del Norte), crítico del proyecto, anunció que no buscará la reelección tras recibir ataques del propio Trump.

De aprobarse en el Senado, el texto deberá regresar a la Cámara de Representantes, donde la ajustada mayoría republicana enfrenta divisiones internas. La Casa Blanca espera que el proyecto esté listo antes del 4 de julio.

Con información de EFE.

