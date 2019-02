Llegó la hora para Nuestra Belleza Latina

Comienza selección de aspirantes al título

Nueva York — Las jóvenes que sueñan con la fama y quienes no se incomodan con la presencia de cámaras deberían considerar la posibilidad de participar en la séptima temporada del popular concurso “Nuestra Belleza Latina”.

La competencia tipo “Reality” producida por Univisión, busca coronar a una afortunada joven que representará a las hispanas del país durante un año y quien también recibirá un jugoso premio de $250,000, un automóvil y un contrato exclusivo con la cadena.

Quienes desean ser seleccionadas deben asegurarse de asistir al casting que se realizará en Nueva York el próximo martes 15 de enero en el Stage 48, ubicado en el 605 Oeste de la calle 48 en Manhattan.

Las aspirantes deben llevar pasaporte vigente en mano ya que esta temporada la competencia nos traerá sorpresas internacionales.

Conversamos con la ganadora de la temporada anterior, Vanessa De Roide, quien entre otras cosas le dejó unos consejitos a las futuras candidatas:

¿Cómo te ha cambiado la vida desde el concurso?

El momento del casting definió el cambio, todo ha sido diferente, la gente me conocía. Este año ha sido una bendición, vivo en Miami. Tengo trabajo nuevo, amistades nuevas y he tenido muchas oportunidades con Univisión.

Las chicas que también participaron y fueron finalistas tuvieron muchas oportunidades en el modelaje y la actuación

¿Cuáles son las características que una participante debería tener?

Aparte de belleza física, debe ser una persona extrovertida.

¿Qué consejo le darías a las aspirantes al concurso?

Que no tengan miedo a ser ellas. Lo mejor apenas comienza. También deben disfrutárselo.

¿Cuál sería la lección más valiosa que aprendiste?

Creer en ti, perder el miedo. Muchas veces intentaba cosas en mi vida y no se me daban. Cuando llegué al concurso ellos me enseñaron a atreverme.

¿Qué le podrías aconsejar a las chicas para que pierdan los nervios?

Hay que usar la adrenalina para cosas positivas.

¿Qué le aporta este concurso a las jóvenes que no quieren mantenerse en la farándula?

En todos los sentidos este concurso te ayuda a nivel sicológico, alguien que trabaje comunicándose con las personas puede aprender mucho de esta experiencia. Con ese dinero también se pueden pagar los estudios.

¿Qué crees que le pasó a la Miss Venezuela cuando respondió su pregunta de forma catastrófica en el concurso de Miss universo?

A veces los nervios se apoderan de una, a lo mejor quería impresionar hablando en otro idioma, pero se sintió muy nerviosa y se enredó, pero creo que de eso también aprendiO.

Si quieres obtener más información sobre cómo participar en el concurso visita el sitio de Internet: http://www.NuestraBellezaLatina.com.