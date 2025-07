Conteo final: Zohran Mamdani dominó en varios enclaves hispanos de NYC, menos en El Bronx

Sin sorpresas, ni sobresaltos de última hora, pero revelando números de votación más claros, la Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York (BOE-NYC) ratificó este martes que el asambleísta de Queens, Zohran Mamdani será el candidato demócrata a la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York, tras conseguir 117,000 votos más que el exgobernador Andrew Cuomo, quien ya había reconocido su derrota hace una semana.

Sin embargo, el joven político amplió su ventaja en las últimas rondas de votación anticipada, ya que otros candidatos le transfirieron más votos, obteniendo otros 100,000, mientras que Cuomo solo obtuvo 54,000 adicionales, según cifras oficiales.

“Los demócratas se expresaron con claridad, presentando un mandato a favor de una ciudad asequible, una política de futuro y un líder que no teme luchar contra el creciente autoritarismo. Me honra el apoyo de más de 545,000 neoyorquinos que votaron por nuestra campaña y me entusiasma expandir aún más esta coalición al derrotar a Eric Adams y lograr un gobierno municipal que priorice a los trabajadores”, reaccionó el aspirante demócrata.

Cómodo en Queens y Brooklyn

En la demografía hispana de la Gran Manzana, el último conteo por orden de preferencia, ratifica que el legislador de Astoria, estuvo muy cómodo en vecindarios de mayoría latinoamericana como Corona- Elmhurst y Jackson Heights (Queens), también en Sunset Park (Brooklyn).

En general, la brecha en Manhattan entre los dos candidatos que lideran estas internas, fue más pareja, con una diferencia de cinco puntos porcentuales. Inclusive en el Alto Manhattan, en donde hasta último momento las encuestas favorecían al exmandatario neoyorquino.

En El Bronx, de mayoría hispana y un bastión mayoritariamente dominicano, fue uno de los únicos territorios que dominó mayormente Cuomo, con una distancia promedio de 53% versus 34%.

Al final, Mamdani ganó principalmente gracias a su primer puesto en la primera ronda, entre los sufragantes de ingresos medios y altos. Cuomo predominó entre los votantes negros y de bajos ingresos, pero también en vecindarios del Upper West Side y Upper East Side, según un mapa interactivo de The New York Times, basado en resultados oficiales.

Al aspirante demócrata, de 33 años, quien surgió como un aluvión político en medio de los votantes más jóvenes de la Gran Manzana, quien en las últimas semanas ha sido calificado como “comunista” y “socialista”, por los más conservadores, y quien también es definido como un fenómeno político, que imprime frescura al añejo liderazgo demócrata, desde ya le acompaña un récord: la mayor cantidad de votos en unas internas de su partido desde 1989, cuando David Dinkins obtuvo la nominación.

Mamdani ahora se presenta en unas elecciones generales en noviembre, donde se enfrentará al alcalde Eric Adams, que optó por no participar en las primarias, para presentarse como independiente y Curtis Sliwa por el Partido Republicano.

La gran incógnita hasta el cierre de esta edición, es si el exgobernador Cuomo, aún se presentará como candidato independiente. Pero fuentes allegadas al veterano político han dicho que sí participará en noviembre, según trascendió hace unos días en medios locales.

Hispanos “pierden” y mantienen escaños

Por el sistema de orden de preferencia, se esperaba también que se confirmaran este martes los candidatos demócratas, en algunos distritos clave de la votación hispana para puestos en el Concejo Municipal. En una contienda increíblemente reñida en el Distrito 21, que abarca East Elmhurst y Corona, la activista afroamericana Shanel Thomas-Henry, se alzó con la victoria con el 53% del ‘ranking’.

Thomas-Henry, venció a su rival, Erycka Montoya, respaldada por el Partido de las Familias Trabajadoras, quien perdió por un estrecho margen con el 47% de los votos. Esto significa que es la primera vez en 20 años, que ese escaño del Concejo Municipal, no lo ocupa un líder de origen hispano, tras el fin del mandato del ecuatoriano Francisco Moya.

Lo mismo pasó en el Distrito 2: Harvey Epstein, que incluye a ‘Loisaida’, el candidato favorito en la votación por orden de preferencia, se impuso a otros nueve candidatos con el 57% de los votos. Allí venció a la presidenta de la Junta Comunitaria 3 de Manhattan, Andrea Gordillo, quien aspiraba sustituir a la puertorriqueña Carlina Rivera.

En el Distrito 1 del Bajo Manhattan, se ratificó al titular de ese escaño Christopher Marte, quien casi se aseguró la victoria en la primera vuelta, con el 49%. Posteriormente obtuvo el 62% de los votos en el recuento.

Asimismo, en el distrito que abarca East Harlem y parte de El Bronx, la activista de origen puertorriqueño, Elsie Encarnación obtuvo el 58% de los votos en el recuento completo, lo cual la lleva a ocupar la silla que deja Diana Ayala, también boricua, continuando con el liderazgo latino en esos vecindarios.

Los resultados por condado:

Brooklyn: Zohran Mamdani se impuso con el 49% versus el 32% de los tantos electorales que obtuvo Andrew Cuomo.

El Bronx: Con 53% de los votos, Cuomo superó a Mamdani, quien obtuvo el 34%.

Queens: 46% de los votos sumaron a la victoria de Mamdani versus 39% que contabilizó Cuomo.

Manhattan: El joven asambleísta aventajó al exgobernador 39% versus 34%