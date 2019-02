Juanes habla de fracasos y éxitos en su libro (video)

"Persiguiendo el sol", escrito por Juanes, saldrá a la venta este martes.

Destrozado por la desintegración de su grupo Ekhymosis y temeroso de no tener un futuro en la música, Juanes vendió sus pocas posesiones en Medellín y decidió irse a probar suerte en Estados Unidos.

Eran finales de los 90 cuando tomó un vuelo con destino a Miami en el que, casualmente, viajaban los Aterciopelados, que iban como nominados a los premios Grammy.

“Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Dame fuerzas para seguir adelante”, pensó entonces el rockero colombiano sin imaginarse que apenas tres años después, y tras pasar también duras épocas en Nueva York y Los Ángeles, conseguiría él mismo el primero de 19 Latin Grammy y dos Grammy y llevaría sus canciones a lugares remotos que ni siquiera soñó algún día visitar.

Esta es una de las anécdotas que Juanes relata con gran candidez en “Persiguiendo el sol”, un libro autobiográfico que sale a la venta el martes en español e inglés (“Chasing the Sun”) bajo el sello Celebra del grupo Penguin, y que dice él mismo escribió sin la ayuda de un “ghostwriter”.

Un libro lleno de revelaciones

“Nunca pensé que iba a escribir”, confesó el cantautor de éxitos como “A Dios le pido” y “La camisa negra” en una entrevista reciente con The Associated Press. Y dijo que en total tardó unos seis meses entre la recolección de fotografías —que abundan_, la escritura y la revisión del texto. “Iba con mi computadora a todos lados, iba agregando cosas a medida que iba refrescando la memoria. Un lugar me iba conectando con el otro”.

En “Persiguiendo el sol” Juanes aborda momentos en su vida conocidos por todos y otros no tan conocidos —como cuando estando de gira en Ginebra vio por la ventana de su hotel lo que cree fueron ovnis o cómo pasó años construyéndose él mismo una motocicleta que luego se convirtió en su modo de transporte — , ahondando en los sentimientos que atravesaba en cada uno de esos momentos y relatando con gran honestidad cómo llegar a la cima le fue pasando factura a su vida familiar y espiritual.

Habla de una época de fracasos en la que sintió que pisó fondo, cuando el agotamiento de años viviendo prácticamente de gira drenó su energía y su creatividad y requirió un descanso que llevó a la ruptura con su mánager de años, Fernán Martínez, recuperando el control de su tiempo y el tiempo con su familia.

“La verdad me siento muy agradecido hoy con Dios, con la vida, con la música“, dijo a la AP. “Han pasado muchas cosas, la mayoría que ni en el sueño más grande y más ambicioso pude haber tenido. Es como una historia mágica que se ha hecho realidad y lo quería compartir con los fans por esa misma razón. Sin ese camino recorrido no podría estar aquí”.

Juanes presentó su libro en Nueva York