Julio César Chávez sobre el combate de su hijo: “No perdió la pelea, la regaló”

El legendario boxeador mexicano y múltiple campeón mundial, Julio César Chávez, habló sobre el resultado del combate protagonizado por su hijo Julio César Chávez Jr. contra el estadounidense Jake Paul este fin de semana; enfrentamiento donde el youtuber logró demostrar las cualidades que posee y logró una contundente victoria que terminó siendo definida por decisión unánime de los jueces.

El gran campeón fue una de las personas que más mostró su apoyo a Julio César Chávez Jr. desde las gradas y resaltó lo valiente que fue su hijo al poder enfrentar a un rival mucho más joven que él y con hambre de sumar victorias para poder demostrar que no es un simple creador de contenido; destacó que fue muy valiente por parte de Junior aceptar este reto tras todo lo que ha trabajado para superar sus adicciones.

Estas declaraciones las realizó Chávez padre durante una entrevista ofrecida para Fight Hype posterior al combate, donde destacó que siempre estará dispuesto a ayudar a su hijo cuando lo necesite y resaltó que hay que tener mucha garra y corazón para subirse a un cuadrilátero contra cualquier boxeador.

“Me siento orgulloso la verdad, porque después de venir de unos años tan difíciles tan complicados, subirse al ring, pues a vencer esos demonios, me entiendes la verdad me siento contento orgulloso porque dio una buena pelea. No perdió la pelea, regaló la pelea, los primeros rounds, porque los últimos rounds los ganó mi hijo, eso que quede bien claro“, expresó.

La pelea finalizó con una puntuación de 97-93, 98-92 y 99-91 a favor de Jake Paul, demostrando el poco accionar con la cantidad de golpes que propinó Julio César Chávez Jr. a lo largo del encuentro; a pesar de esto su padre reconoció que este duelo representa un paso importante en lo que ha sido su proceso para estar limpio de cualquier estupefaciente y además considera que volver al ring tras varios años representa un reto para los mejores.

“Pero lo principal es que está limpio de salud está limpio él y pues es el principio del renacer me entiendes?. Tantos años con esa adicción y volver a un ring, después de dos años, casi sin pelear la verdad, yo felicito a mi hijo”, destacó el mítico peleador azteca en sus declaraciones.

Quiere seguir peleando

El peleador mexicano reconoció que desea poder seguir aceptando combates a pesar de la derrota que sufrió contra Jake Paul debido a que ha tomado el deporte como uno de sus principales impulsos para seguir trabajando en su recuperación; destacó que trabajará con su equipo para acordar un par de peleas más en los próximos años e incluso dejó abierta la posibilidad de otro duelo antes de finalizar el 2025.

“Sí, sí, me sentí bien en los primeros cuatro rounds, pero comencé demasiado tarde, pero pienso que gané cuatro rounds de la pelea. Jake es un buen boxeador, después de cuatro rounds sentí que estaba cansado, pero es fuerte, es un buen boxeador, pero no creo que esté listo para los campeones”, destacó.

