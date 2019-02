Maduro ofrece fuete a los opositores en Venezuela

Sin la presencia de legisladores de la oposición, Maduro jura este viernes como presidente de Venezuela en la Asamblea Nacional

CARACAS, Venezuela — Venezuela se alista para una juramentación sin presencia de los legisladores opositores al nuevo presidente Nicolás Maduro, quien este jueves acusó a sus rivales de conspirar en su contra y advirtió que será un mandatario de “mano dura” contra hechos que considere golpistas.

“Yo no voy a ser un presidente débil”, dijo Maduro antes de partir hacia Lima, Perú, a una reunión extraordinaria del bloque Unasur que abordará la situación post electoral en Venezuela, en momentos que la oposición reclama un recuento total de la votación.

“Yo voy a ser un presidente de mano dura con el golpismo, con lo mal hecho, con la ineficiencia, con la corrupción, con los golpistas”, añadió el presidente electo que ha acusado a la oposición de planear un golpe de Estado.

La juramentación se realizará este viernes en la Asamblea Nacional, aunque sin la presencia de legisladores de la oposición que anunciaron que no acudirán a la ceremonia, en protesta por la decisión de no concederles el uso de la palabra en las sesiones del parlamento si no reconocen al sucesor de Hugo Chávez como el primer magistrado de la nación.

Miembros de la coalición opositora en la Asamblea dijeron el jueves que tampoco asistirán a la ceremonia por la criminalizaron de su petición de hacer un recuento total de los votos de los comicios presidenciales que eligieron a Maduro como mandatario por un estrecho margen electoral.

“No vamos a acompañar ese acto de juramentación de Nicolás Maduro”, dijo en rueda de prensa el diputado Andrés Velázquez de Causa R, uno de los partidos que integran la coalición opositora. “No vamos por la actitud gorila de (Diosdado) Cabello que intenta desconocer a los parlamentarios”.

Al chavismo “les tengo una mala noticia… Nosotros no nos vamos a ir del parlamento”, dijo el parlamentario opositor Leomagno Flores, del partido socialdemócrata Acción Democrática, también de la coalición opositora.

El órgano legislativo tiene un total de 165 curules, de las cuales 98 están en manos del oficialismo.

También el jueves, un grupo de defensa de los derechos humanos acusó a la Guardia Nacional de golpear a manifestantes de la oposición en un destacamento militar por negarse a reconocer la elección de Maduro.

Alfredo Romero, director de la organización Foro Penal Venezolano, dijo a The Associated Press que durante protestas realizadas por la oposición en todo el país fueron detenidos unas 300 personas, 71 de ellas en la ciudad occidental de Barquisimeto, por respaldar la demanda de recontar la totalidad de los sufragios de la pasada elección presidencial pedida por el líder opositor Henrique Capriles.