Cerca de 5,000 fugitivos se entregan en Nueva Jersey

Durante los cuatro días del programa “Fugitive Safe Surrender", 4,587 personas procesadas por delitos menores siguieron los procedimientos para someterse a la ley

Nueva York – La Fiscalía General de Nueva Jersey informó hoy de que 4,587 personas se entregaron durante los cuatro días del programa “Fugitive Safe Surrender” que permite a los fugitivos de delitos menores entregarse voluntariamente, con lo que las autoridades resolvieron 10,000 órdenes de arresto.

Los fugitivos se entregaron en la iglesia ortodoxa griega Evangelismos en la ciudad de Jersey, entre el 6 y el 9 de noviembre, y representa el acontecimiento más grande de los cinco eventos realizados hasta el momento en el estado, destacó la fiscalía en comunicado de prensa.

Testimonios de exfugitivos

Cerca de 18,000 personas se han entregado como resultado de los cinco eventos realizados en NJ que permite a residentes, que son buscados por diversos asuntos, entregarse de forma pacífica, como fue el caso de Dessaix Maurissette, de 25 años, con varias órdenes de arresto por una deuda de $2,000 por violaciones de tráfico.

Maurissette había pagado los intereses que acumularon las multas pero tuvo problemas para pagar el total de la deuda en varios municipios, por lo había órdenes de arresto.

“Me di cuenta que era tiempo de planificar mi futuro y dejar atrás mis costosos errores de cuando era más joven. Tengo la intención de casarme y formar una familia algún día y ya no podía seguir viviendo con el miedo de ser arrestado y llevado a la cárcel al intentar llevar a mi esposa a dar a luz, o conducir a recoger pañales”, indicó Maurissette en el comunicado.

“‘Fugitive Safe Surrender‘ me dio la oportunidad de resolver mis asuntos con sólo pagar cien dólares, aclarar las órdenes de arresto en mi contra, y, finalmente, respirar como una persona libre”, afirmó.

Eddie Restrepo, quien también era buscado por violaciones a la ley de tránsito, quedó libre al pagar una cantidad mucho menor a al que debía, como parte de los beneficios que ofrece el programa a los que se entregan voluntariamente.

“Esto realmente me salvó la vida. Fue una carga que me quité de encima. Me sentí totalmente libre”, aseguró Restrepo.

La fiscalía destacó además que este evento también tuvo la tercera participación más alta de los 26 de “Fugitive Safe Surrender” que se han realizado en el país desde el 2005, sólo superado por Cleveland, donde 7,200 se entregaron en 2010, y Detroit, con 6,578 personas lo hicieron en 2008.

Cerca del 63 % de las personas que eran buscadas por las autoridades tenían órdenes de arresto por violaciones o multas de tráfico; un 33 % por delitos no violentos; alrededor del 4 % tenían una orden de la Corte Superior o de la familia por manutención de menores o por violar su libertad condicional.

Menos del 1 % eran buscados por órdenes de delitos graves y de os cerca de 5,000 que se entregaron sólo dos quedaron bajo custodia.