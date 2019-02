Honran a Mariano Rivera con una avenida en El Bronx

Para llegar al Yankee Stadium basta con andar por el camino de Mariano Rivera.

Nueva York.- Y esto porque esta mañana se hizo oficial que la Avenida River, en su cruce con la calle 161, en la esquina del estadio en El Bronx, se llamará Avenida Rivera en honor al legendario cerrador que se retiró al final de la temporada pasada tras 19 años de carrera con los Bombarderos.

“Es un honor, es algo muy grande. No tengo palabras para describir cómo me siento“, dijo Rivera tras develar el letrero frente al estadio de los Yankees.

El evento se realizó frente cientos de aficionados que gritaban vítores al expelotero. Niños del programa Highbridge Advisory le cantaron la tradicional canción ‘Llévame al juego de pelota’ (Take me out to the ballgame).

Lea más información en la edición impresa de El Diario La Prensa.