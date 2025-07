Lili Estefan le manda mensaje a conductor de Telemundo por haber entrevistado a su hija

Lili Estefan, conductora del programa El Gordo y la Flaca, se ha mostrado muy emocionada por el triunfo que su hija Lina Luaces obtuvo en el Miss Universo Cuba, un triunfo que le permitirá a la joven modelo representar a la isla en el certamen de belleza que en esta edición se celebrará en Tailandia.

Luego de que la joven lograra la ansiada corona, emprendió una gira por varios medios de comunicación, incluyendo la cadena Telemundo, que durante los últimos años ha transmitido la competencia.

Una de las entrevistas que Lina Luaces dio fue a Carlos Calderón, del programa Hoy Día, para hablar de cómo se siente luego de haber obtenido el título de Miss Universe Cuba.

Esta conversación emocionó mucho a su famosa madre, quien en su cuenta en Instagram compartió un fragmento y además de esto, dijo: “No puedo creer que mi hija está ahí sentada contigo, Carlos Calderón”.

La cercanía entre ambos se dio gracias a Univision, cadena a la que perteneció el conductor mexicano al ser uno de los integrantes del show matutino Despierta América.

Lina Luaces se defiende de las críticas

La reina de belleza habló con Carlos Calderón de los señalamientos que ha habido en su contra luego de que ganara el concurso. Algunos la criticaban por ser parte de la familia Estefan, otro por su dominio del español y también por la altura.

Ante esto, la modelo comentó: “Me ayudó muchísimo que ya crecí en el ojo público. Desde que yo era niña siempre he recibido críticas, pero todo es perspectiva, por mucho tiempo yo vi que mi español no es tan fuerte, pero me di cuenta que esa es mi carta más fuerte porque represento a una generación de niños que quieren representar a sus raíces, pero les da miedo”.

La miss también explicó que se siente orgullosa de la herencia cubana que le ha dejado su familia y por eso seguirá adelante para dar lo mejor de sí en el Miss Universo.

