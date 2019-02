Obsesión por las cirugías estéticas

Se conoce como trastorno dismórfico corporal y puede tener consecuencias terribles para el cuerpo y la mente.

Realizar cirugía tras cirugía representa un grave riesgo para la salud.

Foto: Take me and break me por Aimee Heart, disponible bajo Licencia de Atribución en http://www.flickr.com/photos/soundlessfall / 4867580736/