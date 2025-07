El Departamento de Justicia despidió a la fiscal encargada del caso de Jeffrey Epstein

El Departamento de Justicia (DOJ) despidió a Maurene Comey, la fiscal federal que trabajó en los casos de delincuencia sexual de Jeffrey Epstein y el más recientemente de Sean “Diddy” Combs. La fiscal del Distrito Sur de Nueva York, es hija del exdirector del FBI, James Comey a quien Donald Trump removió de su cargo en 2017.

La agencia The Associated Press habló con una persona que conoce la situación de forma anónima, pero no especificó cuáles fueron los motivos de DOJ para remover del cargo a la fiscal Comey.

Fiscal de alto perfil

La abogada Maurene Comey fue considerada durante mucho tiempo la fiscal más selecta o de alto perfil del Departamento de Justicia desde 2015, publicó AP.

Los casos más renombrados en los que intervino la fiscal federal incluyen el procesamiento por tráfico sexual de Jeffrey Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019. El más reciente fue en contra del magnate de la música Sean Combs.

Maurene Comey es hija del exdirector del FBI James Comey, nombrado por el presidente Barack Obama. El funcionario no tuvo una buena relación con Donald Trump durante su primer mandato y lo despidió en 2017, cuando investigaba los posibles vínculos entre Rusia y su campaña presidencial.

Caso Epstein

Con lo que respecta al caso de Jeffrey Epstein, la fiscal general Pam Bondi descartó la existencia de una red de encubrimiento y respalda que Epstein se suicidó, cuando tanto Bondi como el presidente Trump prometieron transparencia sobre el caso, reportó EFE.

“No entiendo por qué el caso de Epstein sería interesante para nadie. Es sórdido pero aburrido. Creo que solo la gente muy mala, incluyendo las noticias falsas, desearía que esto continuara. Pero dejen (que la gente) reciba la información creíble (del magnate)”, expresó el mandatario a la prensa el martes 15 de julio, antes de regresar a la Casa Blanca.

En 2023, Donald Trump Jr. exigió a las autoridades que se revelara “la lista completa de clientes de Epstein”, cuestionando a quienes protegían a “esos canallas”.

Despido de fiscales y abogados

El despido de la fiscal Comey, se une a la serie de destituciones de fiscales que trabajaron en casos que molestan al presidente Trump, incluyendo algunos sobre los disturbios en el Capitolio, así como abogados que participaron en los procesos contra el republicano que fueron dirigidos por el fiscal especial Jack Smith.

Maurene Comey estudió la carrera de Derecho en Harvard y trabajó en el bufete de abogados Susman Godfrey. Está casada con Lucas Issacharoff, fiscal federal adjunto de la división de derechos civiles.

En 2015 se convirtió en fiscal federal Distrito Sur de Nueva York. Tuvo éxito en numerosos casos, entre ellos, la condena de Ghislaine Maxwell por tráfico sexual y por ayudar a Jeffrey Epstein a abusar sexualmente de menores.

