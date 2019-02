Facebook admite fallas de comunicación en experimento

La red social admitió fallas en la manera de comunicar el experimento que modificó los contenidos que se mostraban a unos 700,000 personas para manipular su estado de ánimo

Tras la polémica desatada por Facebook al reconocer que experimentó con más de medio millón de usuarios sobre su estado de ánimo, la red social reconoció que tuvo fallas al comunicarlo.

La red social usó los perfiles de unos 700,000 usuarios para realizar un experimento científico sobre su influencia en el estado anímico de las personas.

La empresa modificó en 2l12 los contenidos que se mostraban en las cuentas de unas 700,000 personas para manipular su estado de ánimo.

“Esto formaba parte de una investigación para probar diferentes productos y existieron carencias en su comunicación“, dijo la segunda mayor responsable de la red social, Sheryl Sandberg, en un encuentro con anunciantes en Nueva Delhi (India), según el diario The Wall Street Journal.

“Por esa comunicación nos disculpamos. Jamás quisimos enojarles”, concluyó la jefa de operaciones de Facebook el mismo día en que las autoridades de protección de datos del Reino Unido aseguraron estar investigando el experimento realizado con las cuentas de usuarios de la red social.

Para responder a la pregunta “¿cómo influyen los contenidos de Facebook sobre las emociones de los usuarios?”, un grupo de investigadores modificó durante una semana de enero de 2012 el tipo de contenido que se mostraba a 689,003 personas en sus cuentas en la red social.

A través de un algoritmo, los científicos omitieron para algunos usuarios aquellos contenidos con palabras con connotaciones positivas, mientras que para otros hicieron lo mismo con los mensajes con palabras que expresaban negatividad.

El experimento se dio a conocer públicamente por primera vez en un artículo publicado en marzo en la revista científica “Proceedings of the National Academy of Science” y ha levantado numerosas críticas en las redes sociales, en las que se acusa a la compañía de utilizar a sus usuarios como cobayas de laboratorio.

Los resultados del estudio reflejan que los estados anímicos expresados por otras personas en la red social ejercen un efecto de contagio sobre los usuarios, ya que la abundancia de mensajes positivos se correspondió con un aumento de los mensajes positivos por parte de los usuarios y al revés, los mensajes negativos incitaron a la escritura de más mensajes negativos.

Con información de EFE