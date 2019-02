Comentarista dice que habrá mas violaciones de niñas por aumento en inmigración

Ann Coulter, conocida por sus posturas antiimigrantes, vuelve a la carga con sus ataques

La comentarista de línea conservadora Ann Coulter volvió a descargar su odio contra los inmigrantes cuando indicó en una entrevista que Estados Unidos se ha convertido en una nación donde los miembros de esta comunidad “violan niñas”.

Las incendiarias declaraciones de la republicana fueron realizadas en el programa “The Eric Metaxas Show”, de Salem Radio Network, este pasado 5 de junio. El argumento de la también escritora surgió en medio del análisis sobre la derrota de Mitt Romney en las elecciones presidenciales de 2012.

En su alocución, Coulter dijo, además, que la inmigración convertirá EEUU en un país como Uganda, donde, entre otras cosas, la segregación llevará a un incremento en casos de violación.

A continuación las declaraciones específicas de Coulter:

“Reagan consiguió, creo que el 54 % del voto blanco, Romney consiguió el 59 % del voto blanco; el país en 1980 era alrededor de un 90 % blanco; ahora es alrededor de un 62 % blanco, aunque de esos, solo un 72 % puede votar. Si algo drástico no se hace ahora mismo, estos van a ser los Estados Unidos de George McGovern, van a ser los Estados Unidos de La Raza, va a ser Uganda, básicamente. Y acostúmbrese a tener buses y metros segregados, así como los tienen en India y México, por la manera que tratan y abusan sexualmente a las mujeres ahí; acostúmbrense a que sus niñas sean violadas y queden embarazadas; acostúmbrense a no poder visitar parques nacionales porque estarán siendo quemados, granjas de marihuana estarán creciendo ahí, pesticidas estarán siendo botados en todos lados”,

Hace apenas un mes, en entrevista con Jorge Ramos en Fusion, Coulter comparó a los mexicanos inmigrantes con los extremistas del Estado Islámico (ISIS).

“Si no quieres que te maten los de ISIS no vayas a Siria. Si no quieres que te mate un mexicano, no hay nada que pueda decirte”, dijo en el programa de Ramos ante una audiencia que quedó en silencio total ante el comentario.

Además, la autora manifestó su preocupación por la supuesta desaparición de la cultura estadounidense debido a lo que llamó la “mexicanización” del país. Indicó además que el Partido Republicano debería dejar de interesarse en el voto latino porque los inmigrantes son “tercermundistas que votan de forma tribal”.

Coulter, con más de medio millón de seguidores en Twitter, ha estado promocionando en las últimas semanas su libro “Adiós América: The Left’s Plan to Turn Our Country Into a Third World Hellhole” (Adiós América: El Plan de la Izquierda para Convertir Nuestro País en un Infierno del Tercer Mundo”.