Por qué ahorrar energía no te ayudará a ahorrar dinero

La eficiencia energética es buena para el planeta y para tu bolsillo. Pero, desde las sombras, las fuerzas de la industria quieren que los consumidores paguen por los ingresos perdidos

La eficiencia energética ha avanzado mucho desde esa noche en febrero de 1977 cuando el Presidente Jimmy Carter se puso un suéter y les dijo a los estadounidenses que le bajaran al termostato.

Gracias a prácticas y productos de menor consumo, desde refrigeradores, pasando por lámparas, hasta el aire acondicionado central, el estadounidense promedio gastó $2,500 menos en electricidad en 2014 (ajustado por inflación) que lo que habría gastado si no se hubieran realizado mejoras, según un informe de junio de 2015 del American Council for an Energy-Efficient Economy (Consejo Estadounidense para una Economía con Eficiencia Energética).

Pero cada dólar ahorrado por los consumidores es uno menos de ingreso para las empresas de electricidad. Esto ha llevado a los líderes de la industria a advertir sobre una “caída vertiginosa”, un escenario en el que las ganancias decrecientes por la eficiencia obligarán a las empresas de servicios públicos a aumentar sus tarifas, llevando a más consumidores a recurrir a los paneles de energía solar en el techo.

Muchas empresas de electricidad utilizan ese argumento para proponer fuertes aumentos de las tarifas que castigan al público por hacer lo correcto. “¿Dónde está el incentivo para aislar el ático o instalar un calentador de agua solar si no va a tener como consecuencia una reducción de las tarifas de electricidad?” dice Kateri Callahan, presidente de la Alianza para Conservar Energía, un grupo de defensoría en Washington, D.C.

Lo que aumenta aún más el riesgo es el hecho de que el Plan de Energía Limpia lanzado en agosto por la Agencia de Protección Ambiental (EPA), requiere que las plantas energéticas de Estados Unidos reduzcan sus emisiones de dióxido de carbono en un 32% respecto de los niveles de 2005 para 2030. La industria alega que esto podría causar aun más aumentos de tarifas, pero según el análisis de la EPA, las inversiones en eficiencia en realidad podrían reducir las tarifas a los consumidores.

El aumento de las tarifas de energía

Actualmente, las empresas de electricidad no pueden simplemente aumentar el costo de la electricidad cuando les conviene. Las leyes estatales requieren que presenten una propuesta formal a través de su comisión de empresas de servicios públicos. Madison Gas and Electric, de Wisconsin, por ejemplo, propuso un aumento de las tarifas fijas (la parte de la cuenta que pagan los consumidores más allá de cuánta energía hayan utilizado) de $10 en 2014 a $68 para 2017. Kansas City Power & Light solicitó un aumento de las tarifas fijas de $9 a $25.

“Esto es claramente la estrategia de la industria”, dice Rick Gilliam, el director de política regulatoria de Vote Solar, una organización sin fines de lucro. “Nunca habíamos visto empresas de electricidad en tantos estados presentar las mismas propuestas con los mismos argumentos” (consulta nuestra petición contra el aumento de las tarifas fijas, más adelante).

Aun cuando un aumento de las tarifas fijas es acompañado de una reducción de la tarifa de kilovatios por hora, son los mayores consumidores de energía los que terminan pagando menos. Por ejemplo, un análisis del aumento propuesto de la tarifa fija en la ciudad de Kansas determinó que solo los clientes que utilizaban al menos 1,500 kilovatios por hora por mes verían reducidas sus cuentas mensuales. Aquellos que utilizaban menos que el promedio nacional de 909 kWh por mes verían un aumento en sus cuentas de entre 5 y 35%.

En Hawaii, donde el 12% de los hogares utilizan energía solar, Hawaiian Electric demoró la instalación de paneles solares por parte de algunos propietarios hasta que se pudieran realizar actualizaciones del sistema para dirigir la vuelta del flujo de energía a la red. La empresa de energía también propuso cobrarles a los nuevos clientes con energía solar unos $16 adicionales por mes. Y quiere poner fin a su programa de “medición de red”, que recompensa a clientes con energía solar por electricidad dirigida a la red cuando generan más energía de la que necesitan.

Según este plan, los nuevos clientes recuperarían alrededor de un 50% menos por kWh de parte de la empresa de electricidad en comparación con lo que reciben los clientes actuales. Eso podría extender significativamente el período de devolución para nuevos clientes con energía solar.

Edison Electric Institute, la principal asociación de la industria eléctrica, señala que las empresas de energía eléctrica han realizado y siguen realizando enormes inversiones para construir y mantener la red eléctrica nacional, y que todos los clientes de energía eléctrica deberían compartir los costos. “Los clientes con paneles solares en el techo aún dependen de la red eléctrica y de sus servicios en forma constante”, dice el vicepresidente ejecutivo David Owens.

Pero los aumentos de las tarifas fijas son “un instrumento demasiado ineficaz para cubrir esos costos”, dice Samantha Williams, abogada y defensora de políticas del Consejo de Defensa de Recursos Naturales (Natural Resources Defense Council, NRDC). “En vez de volver a políticas arcanas de tarifas o de responsabilizar a la energía solar, las empresas de energía deberían trabajar con reguladores y con sus comunidades locales para pensar en soluciones innovadoras”.

Pensar más allá de la red

Algunas empresas de energía eléctrica están haciendo precisamente eso y construyen lealtad entre sus consumidores al promocionar su experiencia junto con su producto. Green Mountain Power en Vermont se está reinventando como proveedor de energía de servicio completo. Por ejemplo, al alquilar bombas de calor de alta eficiencia.

Más adelante, durante este año, también ofrecerá la Tesla Powerwall, una batería para la casa que permite el almacenamiento de la energía generada por un sistema solar de techo. “Nuestra filosofía es que uno no puede oponerse al camino que quiere tomar el cliente”, dice la presidente y CEO de la empresa, Mary Powell. “Hay que pensar en cómo establecer nuevas relaciones con ellos”.

Otro enfoque es la adopción de tarifas por tiempo de uso (time-of-use, TOU), que ayuda a las empresas de energía eléctrica a manejar la demanda al encarecer la energía durante períodos de mayor uso. Los consumidores pueden beneficiarse a través de la modificación de conductas, como la programación de los lavaplatos para que funcionen de noche, cuando las tarifas son menores.

Ciertos grupos de consumidores, tales como la AARP (Asociación de Jubilados), argumentan que las personas que se quedan en su casa durante el día, como muchos jubilados, tendrán que pagar tarifas más altas por su consumo diurno. Para alentar la adopción, muchas empresas de energía eléctrica han ofrecido la opción de participar en los planes de TOU. Durante un programa piloto reciente del Distrito de Servicios Eléctricos de la Municipalidad de Sacramento, los clientes que optaron por participar en el programa redujeron su consumo de energía entre un 9 y 12% durante las horas pico de la tarde.

Estas medidas muestran lo que es posible cuando la industria de la energía eléctrica ve la eficiencia energética como una oportunidad en vez de como una amenaza. “Las empresas de energía eléctrica que recurren al aumento de costos de maneras que desalientan las inversiones en energía limpia restringirán sus opciones y enajenarán a sus consumidores”, dice Williams, del NRDC. “Y eso sólo acelerará la caída vertiginosa que tanto temen”.

Absorbe el sol

¿Estás considerando el uso de energía solar? Tienes que hacerte las siguientes preguntas fundamentales.

Los paneles solares —también llamados células fotovoltaicas (FV)— pueden reducir tu cuenta mensual de electricidad en un 50%. No es de extrañar que la capacidad de cubiertas solares se haya casi duplicado desde principios de 2013 hasta fines de 2014, según la Energy Information Administration (Administración de Información sobre Energía). A pesar de ese crecimiento, la energía solar brinda solo un poco más del 1% de la capacidad total de generación eléctrica en Estados Unidos. El cambio a la energía solar no es una decisión fácil para todos.

¿Mi casa tiene que estar ubicada en un lugar con mucho sol?

Cuanta más luz solar tengas, más energía podrá producir tu sistema. Pero la cantidad que ahorres en tu cuenta también depende del precio que pagues por la electricidad y de los créditos disponibles y otros incentivos de los gobiernos federal, estatal y local. La mayoría de los paneles están orientados hacia el sur, donde reciben la mayor exposición. Idealmente, tus paneles solares no deberían estar bajo la sombra de chimeneas, árboles ni ninguna otra cosa sobre el techo. Eso incluye árboles que pueden crecer lo suficientemente altos para echar sombra sobre los paneles en el techo.

¿Cuánta energía puedo esperar conseguir?

La mayoría de los sistemas pueden satisfacer entre un 25 y un 100% de las necesidades de electricidad del dueño de la casa. Los instaladores de sistemas de energía solar podrán recoger información sobre la cantidad de electricidad que utilizas, cuánto pagas por ella y cuánto ahorrarás si optas por sistemas de distinto tamaño.

¿Es posible ahorrar energía para utilizarla durante la noche o durante un corte de energía eléctrica?

La desconexión de la red eléctrica aún no es muy práctica. Aunque son bastante caras ahora, puedes instalar baterías junto con los paneles solares que te permitan almacenar la energía generada durante el día para utilizarla de noche o más adelante. Tesla recibió mucha atención cuando la empresa anunció sus baterías Powerwall de ion de litio recargables este año. La empresa dice que empezarán a enviar las baterías este año y que costarán entre $3,000 y $3,500 antes de la instalación. Otras empresas están introduciendo productos similares, entre ellas, Daimler AG, con sus unidades de almacenamiento de energía Mercedes-Benz que también utilizan baterías de ion de litio.

En mi zona suele haber muchas tormentas. ¿El granizo y los relámpagos pueden dañar los paneles solares?

Los paneles solares de mejor calidad tienen vidrio templado resistente a golpes que pueden recibir impactos sin dañarse. Pero eso no significa que tendrás una garantía contra el daño a un panel provocado por granizo. Modifica el seguro de tu vivienda para que el costo de reparar o reemplazar el equipo solar esté cubierto en caso de incendio, impacto y otros daños. Y asegúrate de que el costo de reparar o reemplazar tu sistema no exceda los límites actuales de cobertura de tu póliza.

¿Los paneles me dañarán el techo?

Los paneles instalados de manera correcta no deberían dañar el techo. De hecho, los paneles tienden a proteger los materiales del techo que cubren al protegerlos de la precipitación, la luz y el calor.

Dicho eso, la vida útil de un techo puede variar entre 15 y 30 años y la vida útil de un sistema fotovoltáico solar (PV) puede ser mayor de 25 años. Así que instala el sistema de PV en un techo con una vida útil prevista al menos equivalente a la de los componentes del equipo solar. Si tienes tierra suficiente, puedes implementar un sistema con conexión a tierra fuera de la vista de la casa. La instalación de estos sistemas generalmente cuesta un poco más porque hace falta enterrar los cables.

¿Estos sistemas no son increíblemente caros?

La compra directa de un sistema probablemente te ahorre la mayor cantidad de dinero en el tiempo, pero requiere una gran inversión inicial. La instalación típica cuesta entre $15,000 y $21,000 en EEUU, según la Asociación de Industrias de Energía Solar (SEIA).

Si instalas un sistema antes del 31 de diciembre de 2016, podrás recibir un crédito fiscal federal equivalente al 30% de la cantidad que gastes. Entonces si gastas $18,000, puedes ahorrarte $5,400 de impuestos federales que debas. Algunos estados y gobiernos locales brindan incentivos adicionales.

Puedes conseguir información sobre descuentos por estado en dsireusa.org. Y pregunta en tu oficina municipal si existe algún beneficio local. Si tu casa tiene una valuación mayor por tu instalación, quizás puedas evitar un aumento de impuestos sobre la propiedad, por ejemplo.

Los paneles solares generalmente tienen una garantía de entre 20 y 25 años y generalmente recuperas la inversión en el sistema luego de entre 5 y 10 años, así que podrías obtener electricidad gratuita durante el resto de su vida útil.

La compra de un sistema está fuera de mi alcance. ¿Es más barato alquilar?

Al principio, sí, pero es probable que pagues más durante la vigencia de un contrato por 20 años que si lo compras. Aunque la energía solar está disponible en los 50 estados, las firmas de alquiler no operan en todas las zonas. Frecuentemente puedes conseguir la instalación gratuita de un sistema y pagarle a la empresa mediante una tarifa mensual.

Los contratos de alquiler generalmente incluyen un “programa de aumentos” que especifica cuánto aumentarán tus pagos en el tiempo. Así que ten en cuenta que tu tarifa podría no ser fija durante la vigencia del alquiler, pero eso debería estar claramente especificado en el contrato. También considera que la empresa de alquiler conserva todos los créditos y descuentos fiscales.

Asegúrate de que tu contrato indique quién es responsable del mantenimiento y de las reparaciones del sistema y de tu techo. Generalmente la empresa de alquiler es responsable de las reparaciones del sistema solar, no tú, ya que es el propietario.

Puedes comparar las ofertas de alquiler y compra en forma gratuita en EnergySage. El sitio web, que recibe una tarifa de las empresas de energía solar si compras o firmas un contrato de alquiler a través de ella, obtendrá presupuestos en tu nombre de varios proveedores. EnergySage requiere que estandaricen los datos de comparación para que tengas presupuestos comparables.

Luego de decidir si comprar o alquilar es la mejor opción para ti, solicita presupuestos de varios contratistas por tu cuenta para asegurarte de que hayas encontrado la mejor oferta. Consigue al menos 3 referencias sobre las mejores opciones y comunícate con esos clientes para averiguar si estuvieron satisfechos con el trabajo realizado. También pregunta si se cumplió con el presupuesto y el cronograma.

¿Y si quiero vender mi casa antes de que se termine el contrato de alquiler del equipo solar?

Si necesitas rescindir tu contrato de alquiler porque vas a vender la casa, posiblemente puedas transferir el alquiler restante al comprador o comprar el sistema de PV de tu empresa de alquiler e incluirlo en la venta de tu propiedad.

¿Qué hay del mantenimiento?

Con pocas o ninguna parte móvil, los paneles generalmente requieren poca atención. La única excepción es el convertidor que convierte la corriente directa del sistema a una corriente alterna. El reemplazo del convertidor, que puede dejar de funcionar luego de alrededor de 15 años, cuesta entre $1,000 y $1,500. Eso generalmente representa el 10% del costo de un sistema solar de techo.

¿Qué debería buscar en un instalador de PV?

La Junta Estadounidense de Profesionales Certificados en Energía (nabcep.org) y la Asociación de Industrias de Energía Solar (seia. org), mantienen listas por estado de contratistas e instaladores de equipos de energía solar. Más allá de eso, un instalador de equipos de energía solar debería tener un seguro de responsabilidad civil y de accidentes de trabajo, junto con una licencia de contratista para la región en la que vives.

Averigua si el instalador obtendrá todas las autorizaciones necesarias. Si el instalador utilizará un subcontratista para hacer el trabajo, verifica que el subcontratista tenga la certificación, los seguros y las licencias correspondientes.

Idealmente, un ingeniero estructural y un techador deberían evaluar las condiciones del techo, así como cuánto peso puede soportar. Eso incluye los paneles y los estantes y el peso potencial de cualquier cantidad de nieve que podría caer normalmente sobre el techo.

Antes de instalar un sistema solar de techo, comunícate con el fabricante de tu techo y pídele una aprobación escrita de la instalación solar para asegurarte de que se mantenga vigente la garantía de tu techo. Deberías hacerlo aun si vas a instalar un nuevo techo.

Otro factor que debes considerar es que las clasificaciones de reacción al fuego del techo y del sistema solar deberían ser las mismas. Para referencias de techadores, ingresa a la página web de la National Roofing Contractors Association (Asociación Nacional de Techadores) en nrca.net

Guerras de estrellas

La pequeña etiqueta azul con una estrella en el centro ha ayudado a los consumidores a encontrar los modelos más eficientes en más de 70 categorías de productos desde 1992. El logo de Energy Star, otorgado a modelos que exceden el estándar federal mínimo de eficiencia en al menos 10% es reconocido por más del 85% de los estadounidenses, según la Agencia de Protección Ambiental (APA), que supervisa el programa voluntario. Pero la atención no siempre es por las razones correctas.

En meses recientes, Energy Star ha estado en la mira de líderes del Congreso que quieren anular características importantes del programa. Por ejemplo, el proyecto de ley con el dudoso nombre de “Ley de Integridad del Programa Energy Star”, patrocinado por el diputado Robert Latta, republicano de Ohio, y por el diputado Peter Welch, demócrata de Vermont.

Algunos en el Capitolio lo denominan el “Proyecto de Ley de Whirlpool” por el fuerte apoyo que tiene por parte de ese fabricante. Este proyecto de ley debilitaría Energy Star al eliminar el derecho de los consumidores de iniciar acciones legales cuando a un producto se le aplica erróneamente el logo de Energy Star, prometiendo así un falso ahorro de energía.

Es improbable que se sancione la ley por sí sola. Pero es muy posible que se incorpore como una enmienda a la Ley de Modernización de la Política Energética de 2015, un proyecto de ley integral sobre la energía que ha sido debatido en el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado de los Estados Unidos.

De hecho, una segunda medida contra Energy Star ya ha sido introducida en esa legislación. Originalmente parte de la Ley de Mejora de la Eficiencia Energética de 2015, la medida fue patrocinada por la senadora Jeanne Shaheen, demócrata de New Hampshire y por el senador Rob Portman, republicano de Ohio. Revocaría el requisito de calificación independiente por parte de un tercero que exigió Consumer Reports, junto con otros grupos de defensa, luego de que se supo que muchos modelos certificados por el fabricante no cumplían con las especificaciones de Energy Star. Como parte de una investigación federal de 2010 —durante la época en que los fabricantes certificaban sus propios productos— agentes encubiertos de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental lograron obtener una calificación de Energy Star para un reloj despertador de gas y para un “limpiador de aire ambiental” que no era más que un calentador que contaba con un plumero y trampas adhesivas para moscas.

“Había que hacer algo para mejorar la supervisión del sistema”, dice Anne Bailey, la jefa del departamento de etiquetado de Energy Star. “En vez de utilizar más dólares de los contribuyentes y aumentar la cantidad de personal, utilizamos el mercado para mantener la integridad de todo el sistema”.

Empezando en 2011, la EPA obligó a los fabricantes a que consiguieran una certificación para sus productos de laboratorios independientes. Desde entonces, Consumer Reports no ha observado ningún producto con declaraciones cuestionables. La nueva legislación le quitaría esa responsabilidad a los fabricantes (y el costo adicional potencial), pero reabriría la puerta a las falsas declaraciones sobre el ahorro de energía.

El hecho de que un programa con beneficios claros para el consumidor enfrente una oposición constante pone de relieve la preocupación mayor respecto de la eficiencia energética en los Estados Unidos. “Energy Star es más confiable que nunca”, dice Shannon Baker- Branstetter, la asesora de políticas de Consumers Union, la división de defensa de Consumer Reports. “No quisiéramos que la confianza ganada con tanto esfuerzo se vea erosionada por proyectos de ley que podrían socavar el cumplimiento y la integridad y establecer un mal precedente que lleve al programa en la dirección equivocada”.

Críticas constructivas

Al mismo tiempo que pedimos al Congreso que ponga fin a los ataques legislativos, Consumer Reports sigue sugiriendo maneras para que la EPA fortalezca a Energy Star. Por ejemplo, no siempre está claro para los consumidores qué a diferentes modelos Energy Star del mismo producto se les permite utilizar cantidades significativamente distintas de energía. Esto es así porque los requisitos pueden variar dependiendo del tipo de producto.

Hay más de dos docenas de especificaciones separadas para refrigeradores; por ejemplo, una para refrigeradores con congelador superior, otra para aquellos con congelador inferior, otra para aquellos con el congelador al lado del compartimento frigorífico, etc. Pero no puedes estar informado sobre esa discrepancia si no revisas también la etiqueta amarilla de EnergyGuide, que indica el consumo de energía y los costos reales de operación. Creemos que basar Energy Star en el volumen, sin importar el tipo, brindaría información más comparable para los consumidores. De hecho, así es cómo medimos y calificamos el consumo de energía en nuestros laboratorios.

También instamos a la EPA a poner fin al crédito de 5% que se le otorga actualmente a los dispositivos que operan con la red eléctrica inteligente. Para los productos con calificación de Energy Star, que son al menos un 10% más eficientes que los productos estándar, el crédito por la red eléctrica inteligente esencialmente los lleva la mitad del camino. El problema es que solo el 2% de los hogares en Estados Unidos tienen acceso a los precios de tarifa dinámica de empresas tecnológicas y de energía eléctrica que les permitiría beneficiarse con un dispositivo inteligente. Entonces los consumidores podrían terminar con un dispositivo Energy Star que solo ofrece la mitad de la eficiencia que indica la etiqueta.

Revisa el consumo de energía en tu casa

Someter tu casa a una evaluación energética integral es una de las mejores maneras de reducir tus cuentas. También conocido como “auditoría energética”, el proceso implica el uso de cámaras térmicas, sopladores y otros equipos de alta tecnología por parte de un profesional capacitado para detectar cada fuente de pérdida de energía en tu casa. Pero a nivel nacional, solo alrededor del 4% de las casas en Estados Unidos se han sometido a una auditoría, según la Energy Information Administration. ¿Por qué será?

Jennifer Easler, una abogada de la Oficina de Iowa de Consumer Advocate, dice que el bajo índice de participación se debe al hecho de que las empresas de electricidad, bajo órdenes de reguladores estatales, frecuentemente son responsables de promocionar los nuevos programas de auditoría energética. “No puedes esperar que una empresa convenza agresivamente a los consumidores a no comprar el mismo producto que está intentando vender”, dice. Easler afirma que preferiría que las auditorías energéticas fueran administradas por un tercero independiente.

Pero incluso si aumenta fuertemente la participación de los dueños de casa, aún existirá el problema del pago por las mejoras, frecuentemente caras, recomendadas por el auditor. La Autoridad de Investigación y Desarrollo Energético del Estado de New York ha creado un programa innovador de financiamiento llamado “on-bill recovery” (“recuperación en cuenta”).

Permite que los dueños de casa obtengan un préstamo para las mejoras para aumentar la eficiencia energética que pagan con el tiempo mediante un cargo adicional incluido en sus cuentas de electricidad. Los préstamos están diseñados para que los ahorros de energía anuales proyectados sean equivalentes o excedan los cargos mensuales totales por mes. Si tu empresa de energía eléctrica aún no ofrece esta opción de financiamiento, aliéntala a que lo haga.

La misma etiqueta, costos distintos

No todos los modelos Energy Star permiten los mismos ahorros. Estos dos refrigeradores con certificación Energy Star de nuestros análisis recientes tienen capacidades similares, así que uno podría esperar que cueste más o menos lo mismo su funcionamiento. Pero la tabla a continuación indica lo contrario: durante la vida útil de los refrigeradores, entre 10 y 15 años, la diferencia total del costo de operación podría ser de alrededor de $250, suponiendo el costo de electricidad promedio nacional de 2014 de 12 centavos por kilovatio-hora.

Cómo controlar a los derrochadores de energía en tu casa

¿Alguna vez te preguntas adónde va todo el dinero que gastas en electricidad? Saber dónde se consume más energía en tu casa puede ayudarte a concentrar tus esfuerzos de eficiencia. Hay 10 millones de casas tienen áticos con poco aislamiento, conductos que tienen fugas y otros problemas energéticos. Incluso muchas casas más nuevas y más eficientes tienen dispositivos e iluminación anticuados.

La siguiente es una explicación del uso y los costos de energía en una casa promedio, junto con medidas que puedes tomar para controlar tus costos. Habrá ciertas variaciones regionales, por ejemplo, los costos de enfriamiento y los ahorros potenciales serán mucho mayores en climas más cálidos.

43% – Calefacción

• Si tienes un sistema de aire forzado, puedes ahorrar cientos de dólares al año al pedirle a un profesional que selle los conductos, dado que entre el 25 y el 40% del aire acondicionado (frío y caliente) se pierde por fugas.

• Sella las ventanas y puertas para impedir fugas.

• Utiliza aislamiento adecuado en el ático. La residencia típica necesita 11 pulgadas de fibra de vidrio o lana de roca u 8 pulgadas de aislamiento con celulosa.

16% – Calentador de agua

• Si tu calentador de agua está entre los 41 millones de unidades en Estados Unidos que tienen más de 10 años, considera comprar uno más nuevo. Este otoño, Energy Star está trabajando con empresas de energía eléctrica y minoristas que ofrecen descuentos para consumidores que hacen el cambio. Ingresa a energystar.gov/waterheaters

• Lava tu ropa con agua fría. Nuestros detergentes de mayor calificación permiten una limpieza excelente con agua fría según nuestros análisis.

• Instala grifos y regaderas de bajo flujo en toda la casa. De esa manera podrás ahorrar agua y energía al mismo tiempo.

9% – Electrodomésticos

• Considera cambiar un refrigerador viejo. Un modelo actual de Energy Star utiliza un 50% menos de energía que un refrigerador de 2001. Claro que deberías retirar el modelo viejo en vez de mantenerlo funcionando en el sótano o en el garaje.

• También vale la pena cambiar lavadoras viejas, especialmente luego de que se aplicara un nuevo estándar federal más estricto en marzo de 2015. Si tu unidad vieja tiene más de 10 años, te cuesta alrededor de $180 más por año que una nueva.

• Utiliza el lavaplatos solo cuando esté completamente cargado y utiliza con moderación la característica de “enjuague prolongado”, porque utiliza entre 3 y 7 galones de agua caliente cada vez.

7% – Enfriamiento

• Si tu casa tiene un sistema de calefacción central de hace más de una década, un nuevo sistema podría ser hasta un 40% más eficiente. Trabaja con un contratista respetado que instalará el tamaño correcto. Posiblemente puedas reducirlo si has realizado otras modificaciones para aumentar la eficiencia, como un mayor aislamiento en el ático.

• Instala un termostato programable que pueda ajustar automáticamente la temperatura de tu hogar para maximizar el ahorro y la comodidad (en verano y en invierno).

• No reemplaces ventanas solo para ahorrar energía, pero si tus ventanas tienen fugas, elige ventanas nuevas con un revestimiento de baja emisión que refleja el calor pero permite la entrada de luz.

15% – Otros

• Conecta el adaptador de tu laptop en un enchufe múltiple que pueda apagarse. Eso ahorra energía porque el transformador en el adaptador toma energía aún cuando tu computadora portátil no esté conectada.

• Si tienes un congelador independiente con descongelamiento manual, lo que sigue siendo una característica común, no dejes que se acumule más de ¼ de pulgada de escarcha, porque afectará la eficiencia de la unidad.

5% – Iluminación

• Cambia a lámparas LED de bajo consumo, que utilizan hasta un 80% menos de energía que las lámparas tradicionales incandescentes. Nuestra guía de iluminación te llevará a la lámpara correcta.

• Coloca dispositivos atenuables en reguladores de luz. Te permitirán ahorrar todavía más energía al mantener niveles menores de luz.

• En el caso de dispositivos al aire libre, ahorra energía con un sensor de movimiento o fotocélula que prenda las luces al anochecer y las apague al amanecer.

4% – Dispositivos electrónicos

• Pídele a tu empresa de cable que cambie los decodificadores en tu casa por otros que cumplan con la última especificación 4.1 de Energy Star para hacerlos un 35% más eficientes, en promedio.

• Desenchufa computadoras, estéreos y consolas de videojuegos. Toman energía incluso cuando están apagados.

• Cambia ese televisor de pantalla plana de hace una década. Según nuestros análisis, cuesta alrededor de $66 por año, en comparación con alrededor de $25 en el caso de un modelo de bajo consumo.

Actúa

Envía una carta a tu legislador protestando contra los proyectos de ley que debiliten a Energy Star. Para obtener una carta muestra, ingresa a ConsumersUnion.org/EnergyStar

Haz que se escuche tu voz firmando nuestra petición a continuación protestando contra los aumentos de tarifa fija. También está disponible en ConsumersUnion.org/ratehikes

Envía un mensaje por Twitter a @NARUC utilizando el hashtag #nixthefix