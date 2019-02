Mata a exnovia y publica video en Facebook pidiendo ayuda para encontrarla

César Castillo Ríos quería confundir a las autoridades, pero la movida no salió como esperaba

Pocos después que el cuerpo sin vida de Alejandra López Valencia (36) fuera descubierto cerca de un balneario en Cancún, México, su expareja César Castillo Ríos (29) clamó por medio de un video en redes ayuda ciudadana para encontrar a la mujer.

Entre lágrimas, Castillo Ríos pedía en las imágenes colocadas en su cuenta de Facebook información para encontrar a su exnovia, quien había sido reportada como desaparecida el 1 de noviembre.

“Esta chica es muy buena persona, de buen corazón y está perdida desde el domingo. Cualquier información que me puedan dar se les va agradecer y se les va a recompensar”, manifestó el joven.

Luego de la publicación, las autoridades detuvieron a Castillo Ríos como principal sospechoso de la muerte. Alegadamente, el mexicano trató de encubrir su participación en el crimen, pero la movida no salió como esperaba.

Según medios locales, el hombre aceptó haber asesinado a López Valencia, quien también era su compañera de trabajo, cuando supo que ésta había iniciado una nueva relación.

De acuerdo con los reportes, el individuo la golpeó en el cuerpo y cabeza con una piedra hasta matarla. El cadáver fue hallado, el 3 de noviembre, en el bulevar Kukulcan, cerca del hotel Parnassus.

Pero los familiares de la chica ya se habían percatado que parte de lo que el muchacho decía en el video no coincidia con los hechos. Por ejemplo, en las imágenes, el presunto homicida indica que los parientes habían puesto una denuncia ante el Ministerio Público.

Sin embargo, los más cercanos aseguraron que él no podía conocer esa información pues no tienen ningún contacto con ellos.

“La propia familia nunca le dio información a él de que estaban poniendo la denuncia. No tenía relación con ellos, está mintiendo”, dijo un funcionario de la procuraduría estatal.

Con la muerte de López Valencia, suman cuatro las mujeres asesinadas en un mes en Cancún.

