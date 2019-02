Esas mujeres que ahuyentan a los hombres

Según ellos, estas conductas y actitudes son capaces de mantenerlos bien alejados

No se trata de que haya que adaptarse a los que ellos quieran y complacerlos en todo, pero ciertamente hay ciertas conductas femeninas (como las hay masculinas, y trataremos luego) que pueden ahuyentar al hombre durante el proceso de conquista.

Hicimos una pequeña lista de nueve “personalidades” femeninas que muchos rechazan, si de encontrar pareja se trata.

• Las asfixiantes: son esas mujeres que no se contienen de, por ejemplo, llamarlos o textearlos muchas veces al día. Los hombres rechazan a quienes no les dejan respirar y están encima de ellos a todo momento. Aprende a tomar distancia.

• Las celosas: justificados o no, cuando los celos no se controlan o se convierten en anormales es motivo de irritación constante. Aquellas que ven fantasmas donde no los hay y desconfían todo el tiempo deterioran mucho la relación.

• Las de llanto fácil: Si hay algo que los hombres valoran es la mujer segura de sí misma y que ante las dificultades o situaciones amargas puede salir adelante sin tener que hacerse las víctimas. La debilidad e inseguridad no es algo que los atraiga.

• Las muy coquetas: Este tipo de mujeres puede resultar atractiva para pasar un tiempo, pero si se está en una relación y se espera algo serio y duradero de ella, no es la clase de mujer que a los hombre les gusta tener al lado.

• Las soberbias: Aquellas mujeres que aparentan más de lo que son y siempre tienen respuesta para todos tampoco son las favoritas de ellos. La humildad y el aceptar que equivocarse es humano es más natural y sensato a la hora de comenzar una relación.

• Las interesadas: A ellos no les gusta las mujeres que se la pasan indagando sobre su solidez económica y no saben hablar de otra cosa sino de dinero, propiedades y números.

• Las invasoras: Es sano mantener un espacio íntimo y al resguardo de todos. Muchos hombres se sienten ahogados cuando sus parejas lo quieren saber todo. El espacio y la libertad son dos virtudes muy necesarias.

• Las manipuladoras: Las que por ejemplo usan el sexo como herramienta de poder son otras de las menos favoritas de ellos. Esas que mienten todo el tiempo y tienen la gran capacidad de inventar situaciones para salirse con la suya.

Fuente: enplenitud.com