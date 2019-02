Este martes se vota en Nueva Jersey, y el 28 en Nueva York

Este martes 7 de junio, habrá elecciones primarias en el Estado de New Jersey y hacia fin de mes habrá de nuevo primarias en Nueva York. Lamentablemente, si no están inscritos como votantes no podrán participar en ninguna de las dos elecciones. El plazo para registrarse venció el 16 de mayo en Nueva Jersey y el 3 de junio en Nueva York.

Sin embargo, todavía tienen tiempo para inscribirse para las elecciones generales, y presidenciales del 8 de noviembre. La fecha límite de inscripción en Nueva Jersey será el 18 de octubre, y en Nueva York el 14 del mismo mes. Tienen tiempo, pero cuanto antes hagan ese trámite, mejor. Y recuerden que en la Hispanic Federation estamos dispuestos a ayudarles.

Su voto es importante



Todos saben lo importante que será esa elección presidencial de noviembre. Lo que es menos sabido es que también es fundamental votar en las primarias. Porque los que no voten por su candidato o candidata pueden estar ayudando a que ese candidato no les represente en las elecciones presidenciales, o las legislativas en el caso de Nueva York.

Por parte del Partido Republicano, Nueva Jersey enviará 51 delegados a la Convención Nacional. Y del lado demócrata, las primarias del Estado Jardín añadirán 142 delegados a su Convención.

Para poner eso en contexto, en la convención demócrata el candidato ganador necesitará el apoyo de 2,383 delegados.

Primarias presidenciales y legislativas

Por eso aliento a los residentes de Nueva Jersey que estén habilitados para votar, a que mañana acudan a las urnas, y voten según les dicten sus convicciones.

En el Estado de Nueva York, entre tanto, el 28 de este mes tendremos elecciones primarias congresionales. Algunos recordarán que aquí ya tuvimos elecciones primarias el 19 de abril. Es cierto, pero esas fueron primarias presidenciales. Las del 28 de junio serán primarias para decidir candidatos de ambos partidos a bancas legislativas en diversos distritos del Estado.

Si necesitan más información en Nueva Jersey, el número de la Junta de Elecciones es 1-877-NJ-VOTER, o 1-877-658-6837.

Y en Nueva York, por si quieren saber más información sobre los candidatos en sus distritos congresionales, pueden llamar a la Junta de Elecciones al (518) 474-6220.

Y por supuesto, también les ofrecemos toda la ayuda electoral que necesiten en la Hispanic Federation, incluso con los trámites de inscripción como votantes. Pueden llamarnos mañana mismo a nuestra línea gratuita y bilingüe, al 866-HF-AYUDA, o (866) 432-9832.

También pueden consultar sobre la Federación en www.hispanicfederation.org, o seguirnos en Facebook y Twitter.

Aprovecho para darles el número de la Línea de Información sobre el SIDA, que es el 1-800-233-7432.

¡Celebren con nosotros el vigésimo sexto aniversario de la Hispanic Federation! ¡Hasta la próxima columna!

-José Calderón es el presidente de la Federación Hispana