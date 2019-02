Accidente en Long Island costó la vida a tres miembros de familia dominicana

Entre los fallecidos también se encuentra un antiguo asistente del gobernador Andrew Cuomo

El número de víctimas que produjo el accidente de tráfico en el Expressway de Long Island, ocurrido el domingo por la mañana, ascendió a cinco luego de que se confirmara la muerte de un niño dominicano de 10 años y un anciano de 81 debido a sus graves heridas.

Entre los fallecidos también se encuentra Scott Martella, antiguo colaborador del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.

El menor, Christopher Pinales, viajaba con su padre Carmelo Pinales, de 26 años, y su tía Patricia, de 27, para celebrar su décimo cumpleaños en el parque acuático “Splish Splash”, según reportaron varios medios. Los tres miembros de la familia dominicana perdieron la vida en el accidente.

Aunque las causas aún están siendo investigadas, el choque se produjo cuando Carmelo perdió el control de su auto y golpeó a los otros vehículos.

El hombre de 81 años fue identificado como Isidore Adelson, que conducía su propio vehículo.

Family: Carmelo Pinales, sister Patricia, 10 year-old son killed in LIE crash were heading to celebrate son’s BDay. pic.twitter.com/zWfdypMM7I — CeFaan Kim (@CeFaanKim) August 22, 2016

Scott Martella, de 29 años, conducía uno de los dos vehículos accidentados.

Tras conocerse el accidente, Cuomo emitió un comunicado lamentando el accidente y expresando sus condolencias a los familiares de las víctimas.

“Conocí personalmente a Scott Martella, un oficial público dedicado y querido, que trabajó día a día para mejorar la vida de sus vecinos neoyorquinos. Long Island es un sitio mejor gracias al servicio de Scott y su dedicación con la comunidad”, escribió el gobernador.

I extend my deepest condolences to the family and friends of those lost in this morning’s LIE accident. https://t.co/ANXkx6fSUI — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) August 21, 2016

I personally knew Scott Martella– a dedicated, beloved public servant who worked day in and day out to improve the lives of his fellow NYers — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) August 21, 2016