Elba Mendoza tras ser eliminada de Miss Universe Latina: ‘Me voy con el corazón lleno’

La modelo mexicana Elba Mendoza fue eliminada este 10 de julio del programa Miss Universe Latina, que se acerca a la recta final para elegir a la primera ganadora de esta banda.

Luego de conocer la decisión del jurado, la ahora exintegrante del equipo Esmeralda habló con Sebastián Villalobos para revelar cómo se siente tras terminar su participación.

“Es una mezcla de muchas emociones, por un lado, sé que los planes de Dios son perfectos y yo sé que por algo pasó esto, pero, por otro lado, si es muy feo, voy a extrañar a mis compañeras, a este lugar, a ti”, dijo en la conversación con el creador colombiano de contenido.

Además de esto, indicó: “Aprendí tanto, me voy con el corazón lleno”.

En medio de la entrevista, Sebastián Villalobos le dijo que sintió mucha tranquilidad de su parte durante el concurso, un rasgo que considera positivo. “Siempre tienes como mucha calma, temple y sabes controlar esas emociones, yo sé que estar aquí no es fácil”, afirmó.

Ante el comentario, Elba Mendoza dijo: “Siempre hay que serle fiel a tu esencia, a quien eres, a tus valores, ideales, no importa lo que esté pasando en el exterior, tú se tú”.

Explicó que pese a las diferentes personalidades con las que se encontró en Miss Universe Latina nunca dejó de ser ella y por eso siente que se va plena con su desempeño.

La modelo aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a quienes la apoyaron durante este camino: “Muchísimas gracias por su apoyo, de verdad los quiero mucho. Ese amor se sintió mucho, yo me levantaba todos los días con esa fuerza, a luchar, a pesar de que hoy me voy, voy a seguir luchando por mis sueños. Yo voy a llegar al Miss Universo, ya no como Miss Universo Latina, pero hay muchos caminos”.

