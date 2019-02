Nuevo opiáceo ‘legal’ se vende en calles de NYC

En momento en que las autoridades mantienen una guerra sin cuartel contra la venta y consumo de heroína en Nueva York, un nuevo opiáceo sintético de gran poder, llamado furanyl fentanyl, fue decomisado por primera vez en las calles de la Gran Manzana.

El Fiscal interino de Brooklyn Eric González, junto al jefe de detectives del Departamento de Policía (NYPD) Robert Boyce, anunciaron este miércoles el decomiso de casi 10 kilos de narcóticos, incluyendo el potente nuevo opiáceo conocido en la calle como “White China” (China Blanca), el cual se añadió a la lista de sustancias ilícitas por el gobierno federal a finales del 2016, pero que aún no es considerada ilegal en el estado de Nueva York.

“Es la primera vez que se ve furanyl fentanyl en la ciudad de Nueva York”, dijo Boyce, sobre el nuevo opiáceo sintético que es químicamente similar al fentanyl.

Como la droga no es ilegal en el estado, los cargos por comercializar el furanyl fentanyl se presentan como un ‘intento de venta’ ya que los acusados pensaban que era heroína u otra sustancia controlada. Por un intento de venta se enfrentan sólo de 3 a 10 años en prisión comparado con los 8 a 20 por la comercialización de una de las drogas catalogadas como de clase A1 en el código penal, y entre las que se encuentra la cocaína y heroína.

34 Defendants Charged in Sprawling Narcotics Distribution Ring that Sold Furanyl Fentanyl, Heroin and Cocaine: https://t.co/9eXdjKxZeD pic.twitter.com/W8Gjt9Ia8M

— Eric Gonzalez (@BrooklynDA) March 29, 2017