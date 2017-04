Lo más latino del Festival de Cine de Tribeca 2017

Dos films y dos documentales pondrán el sabor hispano al Tribeca Film Festival

Este jueves 20 de abril el Tribeca Film Festival, que aunque este año se ha achicado, ofrece 11 días de películas, documentales, cortos, conferencias y proyectos innovadores para todos los gustos.

Pueden ver toda la programación en TribecaFilm.com, pero aquí les dejamos una selección de lo más “latino” que el popular festival fundado por Robert de Niro trae este 2017:

“Sambá” (ficción)

Este drama de producción dominicana narra la historia de “Cisco” Castillo quien, tras 15 años en una cárcel de Estados Unidos, vuelve a la República Dominicana, donde le esperan una madre alcohólica y un hermano pequeño metido en problemas. Sin opciones de encontrar trabajo, Cisco se gana unos pesos en peleas callejeras, donde un ex boxeador italiano le descubre y le ofrece una salida a su situación. Dirigida por la dominicana Laura Amelia Guzmán y el mexicano Israel Cárdenas.

Pases:

JUEVES 4/20 7:45 PM – CINÉPOLIS CHELSEA 1

VIERNES 4/21 6:15 PM – REGAL CINEMAS BATTERY PARK 11-1

SÁBADO 4/22 6:30 PM – REGAL CINEMAS BATTERY PARK 11-10

SÁBADO 4/29 3:00 PM – REGAL CINEMAS BATTERY PARK 11-10

DOMINGO 4/30 10:15 PM – REGAL CINEMAS BATTERY PARK 11-6

“Elián” (documental)

¿Quién no recuerda el conflicto político entre Cuba y Estados Unidos por la custodia de Elián González, el “balserito” de 5 años que el día de Acción de Gracias de 1999 llegó a la costa de Florida? Su padre lo reclamaba desde la isla, pero su familia en Miami no estaba dispuesta a dejarle volver. Dieciocho años después el propio Elián cuenta su historia en este documental dirigido por Tim Golden (periodista que cubrió Cuba desde La Habana y Miami durante 20 años para el The New York Times) y Ross McDonnell.

Pases:

VIERNES 4/21 8:30 PM – SVA THEATER 2 BEATRICE

SÁBADO 4/22 REGAL 5:30 PM – CINEMAS BATTERY PARK 11-4

DOMINGO 4/23 2:45 PM – REGAL CINEMAS BATTERY PARK 11-3

JUEVES 4/27 9:30 PM – CINÉPOLIS CHELSEA 8

“Nadie Nos Mira” (Nobody’s Watching, ficción)

Este film cuenta la historia de un actor famoso que deja su Argentina natal en busca del éxito en Nueva York, donde nadie le conoce. Tendrá que trabajar de camarero, babysitter y más para mantenerse a flote, enfrentando la soledad del inmigrante. Pero cuando sus amigos de Buenos Aires vienen a verle su exitoso pasado chocará con su realidad presente. Dirigida por la argentina Julia Solomonoff que, por supuesto, vive en la Gran Manzana.

Pases:

SÁBADO 4/22 2:45 PM – REGAL CINEMAS BATTERY PARK 11-3

SÁBADO 4/22 6:15 PM – CINÉPOLIS CHELSEA 5

DOMINGO 4/23 3:00 PM – REGAL CINEMAS BATTERY PARK 11-10

MIÉRCOLES 4/26 9:30 PM – CINÉPOLIS CHELSEA 8

JUEVES 4/27 10:15 PM – CINÉPOLIS CHELSEA 3

“A River Below” (Documental)

La lucha de un biólogo marino y una celebridad de la televisión por salvar al delfín rosado del Amazonas no es tan pura como pudiera parecer. Este documental de Mark Grieco –nacido en Philadelphia pero que ha vivido por años en Colombia- ahonda en la duda ética de hasta qué punto se puede llegar para tratar de salvar a una especie de la extinción.

Pases:

SÁBADO 4/22 7:15 PM – CINÉPOLIS CHELSEA 3

LUNES 4/24 7:00 PM – CINÉPOLIS CHELSEA 9

MARTES 4/25 4:15 PM – CINÉPOLIS CHELSEA 3

MIÉRCOLES 4/26 6:15 PM – REGAL CINEMAS BATTERY PARK 11-1