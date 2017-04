María Elena Salinas habla del nuevo reto en su carrera: su propio show en inglés

"si yo he tenido una carrera duradera por más de tres décadas, ha sido gracias a que nuestra comunidad ha crecido, es cada vez más exigente"

Con más de tres décadas en el periodismo, María Elena Salinas se enfrenta a un nuevo reto en su carrera que la tiene feliz: su propio show en inglés. Sí, el lunes 24 de abril a las 10 pm es el estreno de ‘The Real Story with María Elena Salinas’, en la cadena Investigation Discovery.

Además, ese mismo día también tendrá el honor de entrar al Hall of Fame de National Asociation of Broadcasters, siendo la primera hispana en acceder a ese salón.

En exclusiva hablamos con María Elena de todas estas noticias y nos cuenta cómo tomó Univision su nueva aventura.

Pregunta: ¿Qué significa en tu carrera ‘The Real Story with María Elena Salinas’?

María Elena Salinas: Significa mucho en mi carrera porque esta es una nueva aventura… Por primera vez estoy trabajando en una cadena en inglés, es una serie completa, no solo reportaje o un programa. Investigation Discovery es una cadena que 24 horas al día tiene programas de investigación de crímenes reales, entonces es un nuevo reto para mí trabajar en otro idioma, pero el periodismo es el periodismo, la investigación es la investigación, y son historias que bien podría estar haciendo para Univisión… Siempre fue un lujo tener una hora completa para contar una historia, yo creo que eso es lo especial de este nuevo proyecto.

P: ¿Cómo lo tomó Univision, te dieron permiso?

MES: Mi exclusividad con Univision es en español, yo tengo permiso de Univision para trabajar en inglés siempre y cuando no compita con ellos. Y ésta es una cadena de cable que no compite directamente. Junto con un amigo mío productor hemos estado buscando un proyecto por varios años, y hace dos años él me presento con los ejecutivos de Investigation Discovery, y nos tomó como un año llegar a una idea de un programa, y cómo pudiera funcionar y ya llevamos como nueve meses trabajando, produciendo… Me interesó mucho porque pues es mucho de lo que me gusta hacer: meterme en historias humanas, especialmente cuando podemos destapar la corrupción y denunciar la injusticia que hay, y buscar la verdad… No es sensacionalista, son historias de noticias contadas a profundidad.

P: ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de las entrevistas, las investigaciones?

MES: Lo vulnerable que terminan siendo las víctimas, y que quizás el común denominador es que son crímenes que se podrían a ver evitado, esas personas podrían estar vivas, pero siempre alguien vio y no hablo, o no se atrevió a hablar, hubo negligencia, injusticia o corrupción… Cuando estoy entrevistando a las personas pienso: “¿Cómo no se dieron cuenta de que esto pudiera haber pasado?, si había alguien que sabía que esta persona tenía o era potencialmente un criminal, ¿por qué no lo dijeron?”… Las autoridades si hubieran hecho su trabajo bien, quizás esta injusticia no hubiera ocurrido, así es que yo creo que estas son las cosas que más me impresionan darme cuenta, lo vulnerable que podemos ser, y que hoy le ocurre a otra persona pero mañana puede ser alguien de nuestra familia.

P: Tú crees que cuando uno tiene la posibilidad de contar estas historias desde otra óptica, profundizarlas, ¿puede crear cierta conciencia a que no vuelva a no pasar o pasen menos?

MES: Definitivamente, en mi vida ha ocurrido… Llegando a mi casa tengo más cuidado, ya poniendo la alarma, siempre advirtiéndole a mis hijas sobre los riesgos, que es algo que siempre hacia, pero ahora lo hago más. Yo creo que sí. A veces las víctimas de crímenes se convierten en una estadística, yo creo que uno merece saber su historia, quiénes eran, son gente que tomó una decisión equivocada, o que fue puesta en una situación donde no deberían de estar… Nos ayudan mucho a nosotros mismos, y a cuidar más a nuestra familia a quizás identificar las señales de peligro que hay, a veces son inevitables pero la mayoría de las veces creo que sí se pueden evitar.

P: La primera historia que veremos el lunes 24 es la de Martin Tankleff, acusado de asesinar a sus padres y no era cierto…

MES: Exacto, tengo dos historias, se trata de personas inocentes que fueron acusadas de un crimen que no cometieron y que pasaron años en la cárcel, y eso ocurre mucho, especialmente en jóvenes que son manipulados por autoridades que simplemente, por tratar de salir del paso y resolver un crimen rápido, acusan a la persona equivocada. Martin Tankleff lo acusaron de matar a sus padres, él tenía 17 años, el despertó una mañana, sus padres estaban muertos, el policía inmediatamente dijo: este es el niño, pero después nos damos cuenta de que ese fue un caso de vil corrupción.

P: Cuando lo entrevistaste, ¿qué sentiste como periodista y como mamá?

MES: como periodista obviamente tengo otras preguntas, y fíjate que toda la gente que está en la cárcel dice ser inocente, y tú tienes que preguntarle: “¿por qué te tengo que creer a ti?”… Yo creo que uno se da cuenta de esta lucha constante de la persona por mostrar su inocencia, así es que yo creo que, tanto como periodista como ser humano, siempre uno tiene preguntas, quiere saber por qué, quiere saber cómo ocurrieron las cosas, paso por paso, detalle por detalle, que yo creo que me pongo en el lugar del televidente, y hago las preguntas que yo sé que ellos mismos también quieren saber, porque son las que yo quiero saber.

Martin, por ejemplo, dice que todavía no ha podido realmente hacer el luto y vivir ese luto porque se ha pasado, prácticamente, toda su vida tratando de encontrar a los culpables, y él tiene idea de quienes son, también las autoridades saben, o sea hay gente que confesó el crimen, y nadie los ha acusado, y eso es corrupción.

P: ¿Qué más verá el público en este seriado?

MES: Son bien diferentes historias. Son casos que pueden ocurrir: desde una niña de 2 años a una persona mayor, siempre es interesante, este canal es tan popular por la intriga que hay, por el suspenso, por lo mucho que aprendemos de ella, así es que espero que lo disfruten desde en una perspectiva mía diferente que llevo muchos años trabajando en esto, y aparte que trabaje con un equipo de producción muy muy profesional y estoy muy contenta, es una producción muy bien hecha y espero que les guste.

P: Además ese mismo 24 serás la primera periodista hispana en entrar al Hall of Fame de National Asociation of Broadcasters, ¿cómo recibiste esa noticia?

MES: Yo pensé que se habían equivocado cuando me llamaron para avisarme hace unos meses (risa)… Dije: “¿qué? ¿Yo?”… Pensé que me estaban hablando para que fuera maestra de ceremonias o para que dé un discurso. Sabes que pasa, que yo trabajo como mucha gente trabaja, pensando en tu historia de ese día, en tu proyecto de esa semana, en lo que estás haciendo, y no piensas que estás haciendo tu trabajo para que sea reconocido… Sí quieres que la gente lo vea obvio, especialmente si trabajas en televisión, pero no necesariamente para recibir un reconocimiento, así es que la verdad me siento honrada… Hasta en cierto punto también es un reconocimiento para el público hispano, porque es ahí donde yo he hecho mi carrera, y si yo he tenido una carrera duradera por más de tres décadas, ha sido gracias a que nuestra comunidad ha crecido, es cada vez más exigente, es más sofisticada… Hemos crecido juntos.