Confunde conversación y le corta la cara a pasajero del Subway de NYC

La víctima hablaba por celular con su novia cuando un sujeto pensó que le hablaba a él y lo atacó

NUEVA YORK – Una llamada telefónica de rutina se transformó en una pesadilla para un viajero del Subway de Nueva York. El pasajero estaba hablando con su novia por el celular cuando un sujeto lo atacó y le propinó cortes en la cara mientras esperaba en una estación en Rockaway, Queens.

El martes pasado, Christopher Louismar, de 30 años, estaba sentado en uno de los asientos de la plataforma del tren A en la estación Beach-calle 90 y hablaba con su novia por teléfono. Juntos estaban comentando la noticia del sujeto de Cleveland, Ohio, que transmitió un asesinato por Facebook.

“Cuán loco está el mundo”, habría dicho Louismar al teléfono, según relataron fuentes policiales y amigos de la víctima al New York Post. “El hombre se suicidó“, habría añadido el pasajero en la conversación. “Es un cobarde”.

Fue entonces cuando un hombre que se encontraba en la plataforma, fuera de los torniquetes de entrada y salida, pensó que Louismar le estaba hablando a él y saltó por el pasadizo para atacarlo, según indicaron fuentes de la Policía.

A pesar de que la víctima le explicó a su atacante que estaba hablando con su novia y no con él, no hubo caso y no pudo zafarse del agresor.

Según un amigo de la víctima, el iracundo estaba visiblemente borracho y respondió: “yo no estoy hablando contigo“, cuando comenzó a pelear. Seuidamente, el sospechoso sacó un objeto punzante y le cortó la cara y el brazo a Louismar.

La víctima debió ser llevada al Hospital Jamaica con heridas en sus mejillas, cuello y en su brazo derecho.

Este ataque se da a casi una semana de que la pasajera Cate Corcoran, de 51 años, y editora del sitio de noticias inmobiliarias Brownstoner, también recibiera cortes en la cara cuando viajaba en el Subway. El sujeto, supuestamente, la atacó porque quería robarle su celular.

Si tiene alguna pista que pueda ayudar a dar con el sospechoso, llame de manera confidencial al número de la Policía: (800) 577-TIPS.

También se pueden enviar informes a través del portal de internet www.crimestoppers.com o por texto al 274637 (CRIMES) y luego marcar TIP577.