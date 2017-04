El hijo mayor de Juan Gabriel y su esposa, ¿investigados por fraude?

La que fuera apoderada del Divo de Juárez lanza fuertes acusaciones contra Iván y Simona

Iván Aguilera y su esposa Simona vuelven a ser noticia por sus problemas con la justicia. Y es que, según apunta información obtenida por el Diario Basta, el heredero universal de Juan Gabriel, estaría siendo investigado por las autoridades de Estados Unidos por posible fraude.

“Está muy peligroso para Iván y para Simona, pues hay investigaciones sobre algunos fraudes que pudieron haber cometido; se están investigando sus movimientos desde hace dos años”, dijo Silvia Urquidi al diario mexicano.

“Uno de los casos es la casa que Iván compró a Alberto (Juan Gabriel) por diez dólares, pues viene como testigo la señora Yolanda, que asegura que Alberto nunca consintió esa venta; eso es un fraude y por si eso fuera poco, está involucrada la familia de Simona, porque su mamá actúa como notario”, aclaró.

Ese es solo uno de los casos que se están investigando, según relata Urquidi, quien desde un principio dudó de que Iván fuera el heredero universal del cantautor.

La que fuera amiga cercana al cantante asegura que no puede dar más detalles debido a que la investigación sigue su curso

“No puedo hablar mucho porque entorpezco por esto de las audiencias; lo cierto es que este giro perjudica a Iván, pues todo está a favor de los muchachos (Joao, Luis Alberto y Alberto, sus defendidos) y los abogados de Iván están tratando de ganar tiempo, por lo que están buscando aplazar la audiencia que tendríamos este 26 de abril en Miami, Florida”, explicó.

A raíz de esas investigaciones también han vuelto a surgir dudas y diferentes puntos de vista de lo que sucedió el día en que murió el Divo de Juárez.

“Yo fui a Los Ángeles por insistencia de una persona que quiere permanecer en el anonimato y muy cercana a Alberto y me relató lo que pasó la noche previa a la que murió; Alberto caminó cinco cuadras largas, se sofocó a punto de desmayarse y eso no le importó a Iván, así lo obligó a subir al escenario, en lugar de que le dieran asistencia médica”, relató Urquidi.

Silvia se pregunta por qué cremaron a Juan Gabriel con tanta premura, “En Estados Unidos se tardan hasta meses en entregar un cuerpo. Junior fue el primero en brincar y decir que habían matado a su papá al someterlo a 28 giras; en su momento nos tendrán que aclarar realmente qué pasó y por qué se hicieron las cosas así; y no a nosotros, sino a los jueces, pues el encargado de la cremación tampoco firmó el acta”, concluyó la exapoderada de Juan Gabriel.

Hasta el cierre de esta edición la audiencia seguía programada para el 26 de abril, como estaba planeada, pero los abogados de Iván están haciendo gestiones para aplazarla el mayor.