Piden a indocumentados no tener miedo de ir a hospitales en NY

El temor a ser capturados por “La Migra” mantiene a inmigrantes alejados de los centros de salud, pero las autoridades neoyorquinas no bajan la guardia

Como si no fuera suficiente con los estragos psicológicos y emocionales que el miedo a ‘La Migra’ causa en los inmigrantes indocumentados, el no tener papeles legales para residir en este país también podría poner en riesgo la salud física de miles de latinos y sus familias.

Los constantes ataques y la retórica anti-inmigrante que ha traído la era Trump, han provocado una caída en el número de inmigrantes que acuden a los hospitales públicos de la ciudad en busca de ayuda médica.

Muchos temen que, tan pronto pongan un pie en el centro de salud, pueden ser arrestados por agentes de la Agencia de Aduanas e Inmigración de EEUU (ICE), que estén presentes allí, y posteriormente ser deportados. Otros creen que su información personal puede ser compartida con ICE y que la misma podría ser utilizada para presentarse en sus casas y capturarlos en un futuro.

Este es el caso de Theo, una mexicana originaria de Guerrero –no quiso dar su apellido por ser indocumentada–, quien asegura que sufre de mucha ansiedad por todo el clima anti-inmigrante que se vive en el país.

“A mí me preocupa mucho que hay padres a los que están separando de sus hijos. He oído sobre mucha gente que no va a los hospitales porque tienen miedo que Inmigración les va a llegar allí, o no quieren compartir su información personal”, comentó la mexicana quien tiene un bebé de nueve meses.

“Tengo una amiga venezolana que está traumatizada y cree que si sale la van a detener y deportar. Está tan temerosa que no quiere ir a dejar a su niña a la escuela y ni siquiera viene al hospital”, relató Theo, quien tiene 17 años residiendo en East Harlem.

Casos como el relatado por Theo han sido reportados por muchas personas en la ciudad y, si se toma en cuenta que en la Gran Manzana viven más de 500 mil inmigrantes indocumentados, las consecuencias de esto podrían ser catastróficas.

Expertos creen que si muchas personas dejan de acudir a los hospitales o clínicas cuando tienen alguna enfermedad y necesitan tratamiento médico, no sólo ponen en riesgo su propia salud sino la de toda su comunidad.

“Hemos escuchado por parte de los miembros de la comunidad que la gente, por miedo, está menos propensa a venir a buscar servicios médicos. Por eso queremos enviar un mensaje para que las personas que pasan por nuestras puertas se sientan cómodas y seguras”, dijo Matilde Román, jefa de la Oficina de Inclusión y Diversidad de NYC Health+ Hospitals, la corporación de hospitales públicos que atiende a más de un millón de neoyorquino cada año.

Hospitales sin ‘La Migra’

Las autoridades de la Ciudad de Nueva York, incluyendo a las de Salud, han asegurado y ratificado en más de una oportunidad que es muy poco probable, por no decir casi imposible, que agentes de ICE se presenten en los hospitales públicos de la Gran Manzana para arrestar a indocumentados.

“Una de las mayores preocupaciones que oímos son los rumores –porque son sólo eso, rumores–, que agentes de ICE están en nuestros hospitales y eso no es cierto. Queremos asegurarles a todos los neoyorquinos que esto es algo en lo que tenemos puesta la mirada y tenemos fuertes leyes que los protegen”, dijo Nisha Agarwal, comisionada de la Oficina de Asuntos de Inmigración de la Alcaldía.

“Las mismas políticas de ICE dicen que los hospitales son zonas muy sensibles y no operan o realizan actividades en ellos”, aseveró la funcionaria.

Esto fue confirmado a EL DIARIO por la vocera de la oficina de ICE en Nueva York, Rachael Yong Yow.

“La política de ‘locales sensibles’ de ICE, que sigue vigente, establece que las medidas de cumplimiento (de la ley) en lugares sensibles generalmente deben ser evitadas y requieren la aprobación previa de un oficial de supervisión apropiado, o de una circunstancia urgente que requiera acción inmediata”, dijo Yong.

“El Departamento de Seguridad Nacional está comprometido a asegurar que las personas que buscan participar en actividades o utilizar servicios proporcionados en cualquier lugar sensible son libres de hacerlo sin temor ni vacilación”, aseguró la funcionaria en un email.

Según aclaró Yong, entre los lugares amparados bajo las políticas de ‘locales sensibles’ de ICE se encuentran los centros de cuidado de salud y tratamiento médico como los hospitales, consultorios de doctores, clínicas de salud acreditadas e instalaciones donde se proveen servicios de emergencia y cuidados de urgencias.

Sus datos están seguros

En cuanto al temor de los inmigrantes de compartir su información personal con los médicos, Agarwal fue muy clara al expresar que la Ciudad tiene sus propias leyes y órdenes ejecutivas que les prohíben a los trabajadores públicos compartir la información migratoria y si lo hacen pueden enfrentar acciones disciplinarias porque estarían en violación de su contrato de trabajo.

Esto fue ratificado recientemente por la comisionada del Departamento de Salud de Nueva York, la doctora Mary T. Bassett, durante la inauguración de una clínica comunitaria en el East Harlem. “Quiero ser muy clara con esto. Nosotros nunca le vamos a preguntar a la gente por documentos sobre su estatus migratorio. Esa es una práctica del Departamento de Salud que está apoyada por una orden ejecutiva y por eso no debe existir miedo”.

En un mensaje difundido en conjunto por el alcalde Bill de Blasio y la presidenta del Concejo Municipal, Melissa Mark-Viverito, se ofrece una guía a los neoyorquinos inmigrantes para que sepan cuáles son los servicios y recursos disponibles para ellos en materia de inmigración.

“Nueva York cuenta con una orden ejecutiva para que todos tengan acceso gratis a los servicios disponibles, que ofrece la Ciudad, sin que nosotros le preguntemos sobre su estatus migratorio y tampoco vamos a compartir su información. Es importante que la gente sepa que pueden venir y recibir asistencia y apoyo sin miedo”, aseguró a este diario Mark-Viverito.

Educan a los inmigrantes

Para calmar un poco el nerviosismo que existe y educar a los inmigrantes sobre sus opciones legales, el NYC Health + Hospitals realizó recientemente una serie de foros informativos conocidos como: “Immigrant Health Care Rights”.

Además de la presencia de representantes de diferentes agencias municipales, los foros, realizados en varios hospitales de los cinco condados de la ciudad, contaron con la participación de activistas de inmigración y organizaciones legales y comunitarias como la New York Immigration Coalition y el New York Legal Assistance Group.

“Cuando oímos la retórica en Washington y las políticas anti-inmigrantes que están siendo impulsadas por la nueva administración, tomamos una posición proactiva para enviar el mensaje a todos los neoyorquinos que no deben tener miedo de venir a ninguna de nuestras instalaciones a buscar asistencia médica. No nos importa si son indocumentados”, declaró Matilde Román.

La funcionaria explicó que todos los hospitales que pertenecen a la corporación que ella representa, tienen abogados de inmigración presentes en sus instalaciones para aquellos pacientes que necesiten asistencia legal sobre inmigración.

“Cualquier persona puede venir a nuestros hospitales e ir a la oficina de los trabajadores sociales y pedir una cita con un abogado que le pueda dar consejos y los guíe sobre cuáles son sus opciones legales”, explicó Román.

En este sentido, la encargada de la Oficina de Asuntos de Inmigración de la Alcaldía recordó que hay más servicios y opciones para inmigrantes e indocumentados en la ciudad de lo que ellos se imaginan.

“Por ejemplo, si eres un beneficiario de DACA en el estado de Nueva York, eres elegible para recibir beneficios de salud y muchas personas no saben eso. Por eso es que hemos incorporado dentro del sistema de hospitales públicos la opción de recibir asistencia legal, que potencialmente los pueda ayudar a obtener seguro de salud”, informó Agarwal.

Hay ayuda financiera

Aunado al temor de ser detenidos por agentes de Inmigración, muchos inmigrantes como Theo tienen preocupaciones financieras que también fueron aclaradas durante los foros del NYC Health + Hospitals, como al que ella asistió en el Harlem Hospital.

“Nueva York es una ciudad santuario para los inmigrantes y el presidente (Trump) ha dicho que si estas ciudades no aceptan lo que él está exigiendo, les va a quitar la ayuda federal. Por eso vine a los foros para informarme sobre qué va a pasar conmigo”, dijo Theo, quien recibe Family Health Plus, un seguro de salud público otorgado por el NYC Health + Hospitals, que la ayudó a costear los gastos su parto y los cuidados pre y postnatales.

Según explicó Román, debido a que los indocumentados no pueden obtener seguro médico a través de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), conocida como ‘Obamacare’, el sistema de hospitales públicos de Nueva York ofrece cobertura a estos individuos independientemente de su capacidad de pago. Esto es posible gracias a un programa financiero conocido como “HHC Options”, que utiliza un sistema de pago dependiendo de los ingresos anuales de los inmigrantes y el tamaño de sus familias.

“Queremos que sepan que si están enfermos, si necesitan pruebas o cuidados preventivos, nuestras puertas están abiertas. Que vengan y nosotros podemos ayudarlos a crear un plan de pagos”, reafirmó Román.

Entre las diferentes opciones de seguro de salud público que ofrece HHC, destacan programas estatales como el Emergency Medicaid, Family Health Plus, Child Health Plus, EPIC (que cubre medicinas para personas ancianas) y el ADAP (para pacientes con VIH/Sida).

Para los residentes neoyorquinos que no hablan inglés, los hospitales públicos del NYC Health + Hospitals ofrecen servicios en más de 200 idiomas y dialectos, incluyendo español.

En la página del nychealthandhospitals.org, usted puede localizar doctores por su nombre, especialidad, área de residencia, y hasta hacer sus citas online.

En diciembre pasado, la Alcaldía de Nueva York junto a su Oficina de Asuntos de Inmigración y el NYC Health + Hospitals, publicaron una carta abierta a todos los neoyorquinos inmigrantes enviando el mismo mensaje: “No tema ir al médico”.