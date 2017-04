Olga Breeskin: Una vida de excesos que la llevaron al borde del suicidio

Cuando todos sus amigos le dieron la espalda, incluso Juan Gabriel, Olga tocó fondo e intentó quitarse la vida

No todo fue glamour, fama y fortuna en la vida de Olga Breeskin, considerada en México una de las vedettes más destacadas de los 70 y 80, porque tras bambalinas sufrió una vida de excesos que en tres ocasiones la tuvieron al borde del suicidio.

En ese tiempo era impensable para la violinista siquiera hablar de su vida privada porque en ella había drogas y sexo desmedido.

Cuando todos sus amigos le dieron la espalda, incluso Juan Gabriel, en el 2007 Olga tocó fondo e intentó quitarse la vida.

Una llamada telefónica frenó su intención de morir y ante lo que ella llama un milagro, al siguiente día aceptó a Cristo en su corazón.

Su amor a Cristo, a quien ahora sirve a través de conferencias y conciertos, animó a Olga a participar en el documental Bellas de Noche, realizado por María José Cuevas, en el que también se plasman las historias de Lyn May, Rossy Mendoza, Wanda Seux y la Princesa Yamal.

“Yo no quería hacer Bellas de Noche porque me quería olvidar de mi vida pasada, le huía a María José, ‘no manita, yo soy una mujer cristiana, no quiero recordar mi vida pasada de vedette, Bellas de Noche ya fui’, pero me insistió y un día le dije ‘bueno, la única condición que yo te pongo es que en el documental incluyas mi nueva vida en Cristo, si es así, te firmo ahorita'”, comentó “Súper Olga”, como se le conoció en su época de gloria artística.

Más allá de los premios que ha recibido el documental que participó en los Festival de Cine de Toronto y de Morelia, la artista está muy complacida porque su mensaje de salvación ha tocado muchos corazones.

Desde el lanzamiento del documental, que llegó también a Netflix, la artista ha recibido cartas de homosexuales y prostitutas que buscan su ayuda.

“Mi trabajo y mi actividad actual es predicar el evangelio, ese violín que fue mundano y fue cabaretero, ahora es un violín redimido y consagrado a alabar al Señor. Así como el documental muestra las mejores ropas, plumas, glamour de la noche y los regalos, también muestra la decadencia que vivimos”, expresó la artista que señaló a Yuri como su ‘madre espiritual’, porque fue la primera persona que le compartió de Cristo.

“Cuando ven al final (del documental) que una mujer como la Breeskin estaba muerta, perdida, quebrada, enferma y despreciada, entonces dicen: híjole, si esta mujer fue rescatada, yo también puedo ser rescatada’. Este pequeño mensaje de Bellas de Noche está atrayendo a la gente perdida a los pies del Señor ¡qué premio!”.

En su testimonio, Olga habla sobre los errores que cometió y que la llevaron a perderse a sí misma consumiendo alcohol, drogas y tener sexo, que ella llama ilícito.

Para su desgracia, contó, comenzó a consumir cocaína desde los 19 años.

“Cuando yo bautizo a Cristian Castro en la Iglesia digo ‘sabes qué Dios, hasta aquí llegué, porque no se me hace justo que una mujer venga encocainada a bautizar a un niño de 7 años’, hasta ahí llegué con la cocaína, pero no con lo demás, te hablo de todo lo que profanó mi cuerpo, mi mente, mi corazón, que eventualmente acabó con mi carrera y mis finanzas”.

Después de dos intentos de suicidio, en el 2007 Olga buscó nuevamente quitarse la vida.

“Con las pastillas en la mano como Robin Williams, como Marilyn Monroe, estuve a cinco minutos de cometer suicidio, en eso sonó el teléfono y me interrumpe, al otro día, 22 de septiembre del 2007, festejé mi cumpleaños en lugar de estar en el cementerio, acabé en los brazos de Cristo“, recordó la artista que en Las Vegas se congrega en Águilas Centro Familiar Cristiano.

En sus conferencias Olga deja claro que Dios no está peleado con la profesión de ser artista, sino con el pecado que destruye.

En septiembre de este año cumplirá una década de su conversión al cristianismo, pues en su vida todas las cosas viejas pasaran y fueron hechas nuevas.

“Mis amigos todos me dieron la espalda, en ese tiempo yo culpaba a Juan Gabriel, porque la tendencia de la gente perdida es echarle la culpa a los demás. Se trataba de un contrato millonario que yo tenía, divino, con muchos ceros y la noche que no llega Juan Gabriel (a un show) me lo cancelan… ahora entiendo que Dios usó a Juan Gabriel para que yo quitara mi esperanza y mis ojos del mundo, ¡me hizo libre!”.

¿Hombres? tuvo más de los que le hubiera gustado tener

De hecho Olga se avergüenza de recodar esa época en la que tuvo los hombres que quiso y los que no también.

“Lamentablemente, por desgracia, fueron demasiados hombres y no es por presumir, es para avergonzarse, pero el Señor ya me perdonó todo. ¡Qué vergüenza! pero el único que ya me perdonó todo este cochinero sexual fue mi Señor porque lo confiesas y lo reconoces, lo aceptas. Si tú piensas que cada galán es ponerte una medalla, es en realidad ponerte un pecado cada día“.

En la actualidad la artista, quien sonriendo se negó a revelar su edad bajo el argumento ‘es cristiana, pero no tonta’, no tiene pareja, pero ni quiere una.

“Mi padre, mi esposo, mi compañero se llama Cristo Jesús y nadie se mete aquí porque mi tiempo es de Él, ni aspiro ni quiero ni necesito, yo todo lo tengo en Cristo, no es que te quiera sermoniar, pero es cierto”, insistió.

Como parte de compartir el evangelio, Olga fue invitada a dar una charla el 25 de agosto en el reclusorio femenil de Santa Martha, en la Ciudad de México.

“Olga Breeskin probablemente no hubiera aceptado si no le hubieran pagado, pero la discípula de Cristo va con muchísimo amor el 25 de agosto. Voy a ir a compartir el evangelio y a tocar el violincito, el Señor vino por ellas, el Señor vino por los perdidos, por los cautivos, por los que sufren, ahí te voy comadre y te voy a dar un mensaje de esperanza para que veas que yo estaba más presa que tú antes de Cristo”.

POR: Paula Ruiz