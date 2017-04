Exigen a Sessions no politizar el tema de la MS-13

Activistas rechazan visita del Fiscal General de EEUU por su discurso de intolerancia

Miembros de la pandilla MS-13 o Mara Salvatrucha, como se conoce comúnmente a la organización criminal creada a comienzos de los 80 por jóvenes salvadoreños, han sembrado el terror en Long Island, con unos 15 asesinatos perpetrados de manera brutal en el último año y medio. Y el hallazgo de los cadáveres de cuatro jóvenes a comienzos de este mes en un parque de Central Islip, ha aumentado el temor y la preocupación entre los residentes del área, y mientras las autoridades siguen combatiendo a los pandilleros, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, visitará hoy el lugar, en lo que muchos anticipan será una nueva oportunidad para criminalizar a los inmigrantes.

Maryann Sinclair Slutsky, directora ejecutiva de la organización Long Island Wings, destacó que la escalada de las pandillas ha generado un dolor enorme en la comunidad, y aunque pidió que los autores de los asesinatos sean castigados con todo el peso de la ley, criticó que el fiscal Sessions quiera mostrar esta problemática como un asunto de inmigración y no de seguridad pública.

“No vamos a permitir que gente de Washington venga aquí y convierta esto en un asunto político. No se trata de política sino de hacer más seguras a nuestras comunidades”, recalcó la activista. “No es útil que una figura nacional polarizadora como el fiscal Sessions venga a nuestro vecindario en un momento en el que estamos trabajando arduamente”.

La visita del Fiscal se da 48 horas después de que el gobernador del estado, Andrew Cuomo, anunciara una feroz iniciativa para acabar con la pandilla MS-13, que incluye 25 agentes de la policía estatal y seis investigadores que se sumarán a la fuerza de Tarea anti-pandillas del FBI y la Unidad de Inteligencia contra pandillas de Long Island.

“Los tenemos en otras partes del estado pero en ninguna parte como en Long Island. La pandilla MS-13 es una organización criminal internacional. Punto. Eso es lo que son. Son una red que ha creado crímenes horrendos”, comentó el Gobernador, agregando que estos pandilleros recurren al miedo y la intimidación y cada vez son más brutales en su accionar.

“La realidad es que estamos enfrentando una nueva amenaza de una organización criminal que es tan descarada como salvaje en el nivel de violencia y brutalidad”, dijo a su vez, el ejecutivo del condado de Suffolk, Steve Bellone.

William F. Sweeney, director asistente del FBI en Nueva York, reconoció que el problema de la M-S13 es un asunto muy serio en Long Island, por lo que ese organismo agradeció la adición de unidades de la Policía estatal y el apoyo que a su vez reciben de autoridades federales, estatales y locales.

“Trabajando juntos como uno solo creamos una fuerza multiplicadora para hacerle frente a la amenaza que la MS-13 presenta a nuestra comunidad, una amenaza que el FBI toma en serio”, manifestó el agente, destacando el trabajo que hace el Grupo anti pandillas del FBI. “Estamos trabajando sin descanso para investigar los recientes asesinatos y crímenes y la comunidad debe saber que el FBI no va a parar hasta que demos con todos los responsables”.

Piden recursos y no discursos

La legisladora del condado de Suffolk, Mónica Martínez, donde la Mara Salvatrucha ha acabado con la vida de 8 estudiantes de secundaria, también criticó la visita de Sessions y comentó que para combatir a las pandillas se necesita recursos y no discursos de intolerancia y segregación que contribuirían a que el condado de Suffolk regrese a los episodios de racismo que vivió hace más de una década.

“En estos tiempos, Brentwood y Central Islip no necesitan conferencias de prensa pomposas ni shows mediáticos, lo que sería mejor es que las autoridades federales vinieran a nuestras comunidades con soluciones reales, en particular financiamiento para obras, que signifiquen un mejor futuro para nuestros jóvenes en lugar de venir a dar sermones estériles”, dijo la política. “Ahora más que nunca, somos una comunidad unida y esperamos que los políticos de Washington hagan su trabajo, nos den los fondos que necesitamos y nosotros haremos el resto: cuidar a nuestros hijos”.

Y en su afán por combatir a los pandilleros de Long Island, quienes en septiembre pasado acabaron con la vida de Kayla Cuevas y Nisa Mickens, de 16 años, asesinadas a machete y batazos en Brentwood, las autoridades han realizado 125 arrestos. Un total de 13 jóvenes hispanos, mayormente indocumentados, fueron detenidos en marzo y están vinculados directamente con el homicidio de las adolescentes, algo que desde ya se anticipa usará el fiscal para promover el discurso de Washington de que los inmigrantes son criminales.

La organización Make the Road New York se sumó al rechazo ante la visita del fiscal general a Central Islip, y en un comunicado conjunto firmado por una veintena de grupos como CARECEN, LatinoJustice, Long Island Civic Engagement Table y Long Island Progressive Coalition, entre otros, aseguró que su presencia no obedece a un asunto de seguridad sino que tiene tintes anti-inmigrantes.

“Rechazamos la visita del señor Sessions, porque es claro que de acuerdo a su historial anti-inmigrante, viene a pintar a los inmigrantes como delincuentes y no a ayudar a nuestra comunidad a resolver nuestros problemas”, comentaron los activistas, destacando que para combatir las pandillas es necesario más inversión social para abordar las causas profundas de la violencia.

“Se requieren recursos para programas de trabajo y pasantías, programas sólidos basados en la comunidad y programas después de la escuela que les permitan explorar sus intereses, al igual que escuelas acogedoras y seguras y parques y espacios verdes”, mencionaron.

Contactamos a la oficina de ICE en Nueva York, pero no se refirieron a la manera como ese organismo está persiguiendo en Long Island a los pandilleros que son indocumentados.

Las cifras

15 asesinatos presuntamente vinculados con la Mara Salvatrucha se han perpetrado en Long Island en los últimos 16 meses

11 jóvenes fueron asesinados el año pasado

2 de esos crímenes fueron contra dos adolescentes de 16 años, en septiembre pasado

4 jóvenes fueron asesinados a comienzos de abril en el parque de Central Islip

13 miembros del MS-13, todos hispanos, fueron detenidos en marzo pasado bajo cargos de homicidio por la muerte de las dos jovencitas, una de ellas hispana.

2 acusados más permanecen fugitivos

25 oficiales de la Policía Estatal de Nueva York se sumarán a labores contra las pandillas en Long Island

6 investigadores de pandillas adicionales también formarán parte del nuevo plan contra estos grupos en Long Island

125 arrestos relacionados con pandillas se han registrado desde septiembre pasado en Long Island

30,000 pandilleros se estima forman parte de la MS-13 en todo el mundo

6,000 miembros habría en 46 estados del país

1(800) 220-TIPS es el número para denunciar y suministrar información a la policía de Suffolk