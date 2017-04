Maribel Guardia defendió a Joan Sebastian de acusaciones de Graciela Beltrán

Beltrán dijo que Sebastian la cortejó cuando tenía 16 años y por eso la costarricense explotó

Maribel Guardia se molestó por las declaraciones de Graciela Beltrán sobre Joan Sebastian.

Hace unos días, la cantante de 42 años aseguró en una radiodifusora de Estados Unidos que “El Poeta del Pueblo” quería casarse con ella cuando solo era una muchacha de 16 años.

Ante esto, la ex pareja del intérprete de “Juliantla” le comentó al medio LMShow que se le hacía una falta de respeto por parte de Beltrán dar esas opiniones ahora que el cantautor está muerto.

“Pero pienso, Graciela, ¿por qué no hablaste de eso cuando Joan estaba vivo?, ¿por qué no lo dijiste en su cara en la televisión?, ¿qué caso tiene que lo digas ahora que está muerto?, él no se puede defender Graciela“, relató Maribel.

Se sabe que Joan era bastante coqueto y, según las declaraciones de Beltrán, la cortejó con varios regalos, como joyas y caballos.

Sin embargo, Maribel comentó que eran las adolescentes las que querían estar con Joan a toda costa y hasta se le metían a los camerinos.

“En mi época, a Joan se le metían por debajo de la cama, en el baño y en serio que eran niñas preciosas, llegábamos al hotel y las encontrábamos metidas en el baño y en el clóset“.

“Yo veía la sorpresa de él. La gente cree que si una mujer se le acerca a un hombre, a él le tiene que gustar y eso no pasa necesariamente, porque no es que todas las mujeres te gusten. Son situaciones difíciles porque el hombre artista se ve muy acosado sexualmente”, finalizó.

POR: Elizabeth García