Admite Val Kilmer batalla contra cáncer

El actor había negado la enfermedad en diversas ocasiones

El actor Val Kilmer habló por primera vez del cáncer que padece tras varios meses de negar la enfermedad.

Kilmer, de 57 años, admitió su problema de salud al responder el miércoles a un usuario de la red social Reddit, Ask Me Anything (AMA, en inglés).

“Estaba tratándome de cáncer, pero mi lengua todavía está hinchada a pesar de que estoy en tratamiento“, compartió Kilmer en el sitio web al sincerarse sobre las declaraciones que dio Michael Douglas en 2016 sobre su luchaba contra un cáncer oral.

Kilmer había desmentido a Douglas en redes sociales señalando que “estaba mal informado” y ahora sugiere que el actor intentaba ayudarlo.

“El trataba de ayudarme cuando la prensa preguntaba por mí, y en esos días yo estaba en tratamiento contra el cáncer“, señaló.

La preocupación por la salud de Val Kilmer surgió en 2015, cuando fue visto en un hospital y poco después captado con un tubo de traqueotomía en el cuello.

En 2014 Kilmer pidió ayuda a su amigo para acudir con un especialista para que lo tratara por un problema en la garganta.