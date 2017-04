Esto opinó Julio Iglesias del tema ‘Despacito’

El español habló del nuevo disco que está promocionando, del éxito de Luis Fonsi y de Donald Trump

Julio Iglesias, quien regresó con nuevo disco, afirmó que, aunque no se ve haciendo reggaetón, le gustó el nuevo éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, “Despacito”.

“Yo no me veo haciendo reggaetón, pero esta semana precisamente escuché ‘Despacito’ de Luis Fonsi y me encantó. Me recordó mucho a lo que había inventado mi hijo Enrique“, señaló el español.

Iglesias, de 73 años, quien hace dos dijo que no volvería grabar nuevo disco, presenta ahora México & Amigos, álbum en el cual incluye colaboraciones con artistas como Juan Luis Guerra, Plácido Domingo, Omara Portuondo, Andrés Calamaro y Thalía.

En su nueva producción, en la que retoma clásicos mexicanos como “Usted” o “Se Me Olvidó Otra Vez”, también participan talentos jóvenes, como Mario Domm o Pablo Alborán, con quien dice identificarse.

“Es un intérprete de dentro para fuera, no tanto de grandes voces, como de grandes emociones”, dijo Iglesias sobre Albarrán.

En el disco mexicano, se cuela el tema español “Y Nos Dieron las Diez”, de Joaquín Sabina, con quien hizo dueto Iglesias por primera vez.

“Hablé con él media hora por teléfono para darle las gracias. Fue una conversación histórica que a mí me llenó el alma. Además de un artista descomunal es un grandísimo hombre“, destacó sobre el “Flaco de Úbeda”.

Emocionado por mi primer álbum de duetos. Acompañado de grandes amigos y haciendo un homenaje a México Pre-Orden en iTunes: 28 de Abril Lanzamiento: 5 de Mayo A post shared by Julio Iglesias (@julioiglesiasofficial) on Apr 21, 2017 at 12:28pm PDT

El intérprete de “Ni Te Tengo, Ni Te Olvido” destacó que su nuevo disco, al hablar de México, también supone hablar además de un País de emigrantes, del cual salió en defensa durante la pasada campaña electoral de Estados Unidos, cuando calificó al entonces candidato Donald Trump de payaso y prometió que no volvería a actuar en ninguno de sus casinos.

“Ahora es Presidente. La impresión que tengo del Trump del principio es la de un hombre irascible, cerca de un comediante. Hoy le daría un poco más de tiempo para ver si es capaz de remediar todas las tonterías que dijo en su campaña”, señaló el madrileño.