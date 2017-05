Proponen ley para erradicar el moho de apartamentos de NYCHA

Mientras los residentes acusan a la Autoridad de Vivienda Pública de ineficiencia y poner en riesgo la salud de los inquilinos, la agencia lanza plan piloto para acabar con el problema

Juana Narvaez está cansada de que la Autoridad de Vivienda Pública (NYCHA) le “tome el pelo” a los residentes que enfrentan serios problemas de moho en sus apartamentos, y asegura que ella misma vivió una pesadilla que duró dos años y afectó su salud.

“El problema de moho empezó en el baño y luego se pasó al cuarto y yo llamé y llamé a NYCHA y no arreglaban nada hasta que tuve que mandarlos a la corte para que vinieran a empezar a limpiar, y recién vinieron hace unos meses, pero no han terminado”, aseguró la puertorriqueña, durante una audiencia pública que el Concejo Municipal realizó este martes en el Miccio Community Center de Red Hook, en Brooklyn, para pedir cuentas a NYCHA sobre los programas de remoción de moho en sus viviendas.

“Ahora ando con muchas alergias, tuve que ir por medicamento y nos dijeron que era relacionado con el olor y la peste del moho”, agregó la mujer durante la reunión, donde se analizó la iniciativa de ley 978-A, que pretende que el moho se tome con seriedad en los 177,657 apartamentos de vivienda pública que maneja esa agencia.

El proyecto de ley requiere que todos los trabajadores que adelanten labores para erradicar, modificar, evaluar y remediar el moho, tengan licencia, además que establece estándares mínimos para hacer dicho trabajo con mayor efectividad.

“El moho es una amenaza seria para la salud y aunque la mayoría de personas no se afecta al exponerse a cantidades moderadas, existen otras personas que son muy sensibles al moho y les puede hacer mucho daño”, comentó el concejal Carlos Menchaca, al explicar la iniciativa de ley, en la cual se asegura que cada año se reciben en promedio unas 11,000 quejas de residentes de NYCHA relacionadas con moho, y muchas de ellas no se resuelven satisfactoriamente.

“Todas las semanas por lo menos recibimos una persona con este problema, y NYCHA no solo se tarda y a veces hasta dicen que ya limpiaron el moho, cuando es mentira, sino que incluso culpan a los residentes”, denunció Alisa Pizarro, de la organización Red Hook Initiative. “NYCHA ha fallado mucho. Muchas personas que han venido están enfermas de alergias en la piel y de asma porque han pasado muchos años y si no hacen algo rápidamente, esto se va a poner peor. Ellos creen que nosotros somos nadie”.

NYCHA se defiende

A pesar de las quejas, NYCHA defiende el trabajo que han adelantado para erradicar el moho, que aumentó considerablemente en muchos apartamentos tras el paso del huracán Sandy en 2012, y el pasado 1 de mayo pusieron en marcha un agresivo plan piloto para combatir esa problemática.

Así lo dio a conocer Shireen Riazi Kermani, consejera de la Administración General de NYCHA, quien comentó que a pesar de la falta de recursos que esa agencia tiene, están comprometidos en responder a las necesidades de los residentes.

“El moho es una consecuencia del envejecimiento de la infraestructura de las viviendas de NYCHA, que tiene 17,000 millones en necesidades de infraestructura no satisfechas”, comentó la funcionaria. “El programa Mold Busters, ayudará a mejorar la calidad de vida de los residentes, al tiempo que protegerá los proyectos de NYCHA de futuros deterioros”.

Y aunque hasta el momento NYCHA no ha sufrido el impacto de las amenazas de recortes que el gobierno Federal, la vocera dijo que dentro de sus nuevos planes han tomado en cuenta esa situación de incertidumbre para redoblar sus esfuerzos y ser más eficientes.

Lucía Gómez, líder sindical de la Local 78 de empleados de construcción, aplaudió la iniciativa del Concejo para ponerle fin al problema del moho, y dijo que no solo beneficia a los residentes de NYCHA sino que toma en cuenta la salud de los trabajadores.

“Apoyamos esta legislación, que además de ayudar a los inquilinos a que les remedien sus problemas con el moho, ayudaría a los trabajadores a proteger su salud, a través de licencias que respaldan su entrenamiento”, aseguró la activista.

“Es un problema serio”

“Eso va a requerir que ellos tengan el tipo de equipo necesario y se tome el moho como algo serio y como un problema de medio ambiente y si esto no se remedia inmediatamente, se va a triplicar y salir de las manos”, advirtió Gómez, algo que la dominicana Altagracia Cruz ha vivido en carne propia en los últimos cinco años.

“El moho empezó en mi casa en un sitio y luego se fue pa’ todas partes y luego de rogarles muchas veces y de ir a corte, los de NYCHA han mandado tres veces gente a arreglar y vuelve el problema porque lo hacen mal”, mencionó bastante decepcionada la residente de un proyecto en Brooklyn, quien apenas el lunes tuvo una remoción de moho que no la convence. “Ahí quedó moho debajo de la pintura y ellos dicen que no, pero eso va a volver a salir. Yo ya no les creo”, concluyó.

NYCHA en cifras:

177, 657 son las viviendas de NYCHA en la ciudad.

450,000 residentes.

45% de los inquilinos son hispanos.

34% era el porcentaje de presencia de moho en las residencias de NYCHA antes del huracán Sandy y luego subió a 45%, en zonas de Brooklyn

29% de viviendas que no tenían moho antes de Sandy, tuvieron el problema después del paso del huracán.

11,135 quejas por moho registran en promedio las viviendas de NYCHA cada año

60% de los residentes de NYCHA dijeron haber tenido alguna vez problemas con moho, según un sondeo del 2016

40% de ellos afirmó tener todavía moho en sus apartamentos.

12,600 unidades reportaron moho pesado y olores en sus apartamentos diariamente, en otro sondeo de la Contraloría.

Más de 20,000 viviendas reportan tener moho en algún momento del año, en el mismo informe.