Aylín Mujica: ‘Los hombres siguen siendo primitivos e infieles’

"Un proceso de involución que están viviendo los hombres. Yo los colgaría a todos en un palo mayor"

Aylín Mujica está feliz protagonizando con éxito absoluto la obra de teatro ‘Hijas de Su Madre’ que está de gira por México y Estados Unidos. La comedia, que habla de un hombre infiel y cómo la esposa de este y sus amantes se complotan para vengarse, lleva a la bella cubana a reflexionar sobre los hombres.

Acompañada por Susana Dosamantes, Patricia Reyes Spíndola, Marisa del Portillo, Adriana Fonseca y Ariane Pellicer, Aylín dice que aún no puede entender cómo el hombre no conoce la lealtad y la fidelidad y que para ella es que aún no han evolucionado como seres humanos.

Pregunta: Por el título parece que las mujeres son las que son juzgadas en la obra, sin embargo el hombre en realidad es el malo de la historia, ¿verdad?

Aylín Mujica: Aquí el verdadero ‘hijo de su madre’ es Emilio, quien es el infiel… Yo creo que hemos buscado una evolución a través de los años como seres humanos, pero como mujer no entiendo cómo el hombre no puede practicar la fidelidad y la lealtad que son dos cosas diferentes pero que van de la mano. Siguen siendo primitivos, el físico los atrae, no entiendo cómo hay hombres tan zorros que tienen una mujer maravillosa y se buscan a alguien afuera. Para mi la infidelidad es un tema muy delicado.

P: ¿Sientes que la mujer a evolucionado mucho más que el hombre?

AM: Claro, la mujer está preparada para parir, para irse al trabajo, para atender la casa, terminar el trabajo e ir al supermercado a buscar los alimentos… Llegar a casa y cocinar para darle de comer a tus hijos y tu marido, además estamos preparadas física y psicológicamente para recibir muchos golpes y salir adelante, el hombre tiene un dolor o le molesta una muela, y no puede salir en todo el día, y tiene una mujer maravillosa en casa y tiene que salir a buscar otra, no entiendo, es un proceso de involución que están viviendo ellos. Yo los colgaría a todos en un palo mayor.

P: ¿Qué crees que tendría que pasar para que aprendieran?

AM: Evolucionar, ser un poco más maduros, entender que si ya encontraron una mujer maravillosa por qué no quedarse ahí, hacer crecer el amor día a día, para qué buscar por otro lado, creo que necesitan un desarrollo de cromosomas o de neuronas porque no puede ser, porque no conozco hombre fiel.

P: En el escenario son seis mujeres fuertes, ¿qué pasa detrás del escenario?

AM: Hemos hecho una familia. Hace cuatro meses que estoy fuera de casa y paso más tiempo con las ‘Hijas de Su Madre’ que con mi familia, tenemos un equipo y un elenco maravilloso en Estados Unidos, las únicas que nos mantenemos somos Susana Dosamantes, Patricia Reyes Espíndola y yo. Aquí se han sumado Marisa del Portillo, Adriana Fonseca y Ariane Pellicer. Cada quien sabe qué lugar tienen, cada una de nosotras sabemos qué somos, aquí no hay competencia de egos, de nada, no hay envidia, nos apoyamos, nos ayudamos.

Ninguna mujer debería sentir envidia o celos por otra porque ninguna nos parecemos a otra, no hay una mujer idéntica en el mundo, aunque dicen que cada uno tienen su doble, yo no he encontrado la mía aun, entonces deberíamos relajarnos, aceptar cada mujer como es y seríamos más felices.

‘Hijas de Su Madre’ se están presentando este viernes y sábado en el teatro Flamingo de Miami para luego seguir con su gira por otras Ciudades.