Héctor Acosta ‘El torito’ quiere grabar rancheras

El intérprete de ‘Perdóname la vida’ y ‘Tu veneno’ se prepara para reencontrarse con el público neoyorquino el 13 de mayo

El cantante dominicano Héctor Acosta ‘El torito’, conocido por grandes éxitos en los géneros del merengue y la bachata, no se duerme en sus laureles y quiere seguir explorando en diversos géneros musicales y en particular uno que le apasiona: las rancheras.

“El público ya me ha escuchado cantar rancheras en los conciertos, pero nunca he grabado una y eso es algo que me gustaría hacer. Quiero formalizar mi trabajo con las rancheras con un disco”, nos comentó en entrevista telefónica desde República Dominicana. Por otro lado y antes de que termine este año, me he propuesto grabar dentro del género urbano. Tengo buenos amigos en ese género, como Nicky Jam, con quien me gustaría colaborar, estoy estudiando posibilidades”.

Pero Acosta no sólo ha coqueteado con ritmos mexicanos en sus conciertos, el más reciente disco del artista denominado ‘Merengue y sentimiento’, y que salió al mercado a finales del 2016, incluye el tema ‘Me muero por ella’, en donde hace dúo junto a la popular banda de música norteña La original Banda El Limón. La referida producción también incluye el tema ‘Amorcito enfermito’, una bachata de la autoría del cantante y compositor Romeo Santos, la segunda colaboración con Santos quien años atrás le cedió el tema ‘El anillo’.

El intérprete de canciones como ‘Me duele la cabeza”, ‘Perdóname la vida’ y ‘Tu veneno’, se prepara ahora para reencontrarse con el público neoyorquino, el 13 de este mes, en lo que asegura será una gran fiesta por partida doble, en la que cantará en honor al Día de las Madres y de paso hará una celebración previa de su cumpleaños (23 mayo). La cita es en el Teatro United Palace, una segunda casa para el artista, quien confiesa que sin importar las veces que suba a un escenario todavía siente nervios previo a los conciertos.

“Me tomo muy en serio el compromiso y el respecto que el público merece. Quiero entregarles siempre lo mejor de mí, siento miedo de fallarles. Es un sentimiento que surge antes de cada concierto pero que desaparece en cuanto siento el calor del público, su cariño y su energía. Será una noche inolvidable en la que voy a fusionar ritmos, algo como lo que hago en mi show ‘Un bohemio cibaeño’, agrega Acosta, ganador en tres categorías en la más reciente edición de los Premios Soberano, el más alto reconocimiento que puede recibir un artista en República Dominicana.

Al finalizar el concierto en United Palace el artista tiene en agenda regresar a República Dominicana para agotar una función del espectáculo ‘Un bohemio cibaeño’ en el Teatro Nacional a finales de mayo. Luego promete regresar a Estados Unidos para presentarse en diversas ciudades de la costa este del país.

Al margen de su vida como artista, Acosta habló además sobre los problemas que afectan en este momento a su país natal y sobre sus temores al respecto. Denunció que la delincuencia, la corrupción y la impunidad azotan la isla, ante la indiferencia de las autoridades.

“Me da mucha pena la situación por la que atraviesa el pueblo, un pueblo de gente humilde, bondadosa, trabajadora. Es lamentable que se hagan de la vista gorda, que nadie muestre un interés real de parar tanta delincuencia. Espero en Dios que nuestro país no se convierta en otra Venezuela, que Dios tenga piedad y que no ocurran más derramamientos de sangre, hay mucha inseguridad. El pueblo esta expresándose y pidiendo a las autoridades que cumplan, el pueblo está exigiendo sus derechos y yo espero que podamos salir adelante”, concluyó.

En detalle

Qué: Concierto de Héctor Acosta ‘El torito’

Dónde: Teatro United Palace, 4140 Broadway, Manhattan (entre las calles 175th y la avenida Wadsworth

Cuándo: Sábado 13 de mayo a las 7 p.m.

Entradas: http://www.unitedpalace.org