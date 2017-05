Cómo definir una buena estrategia si buscas trabajo

Recuerda que las cosas no caen del cielo, hay que actuar con inteligencia y dedicación

La búsqueda de un trabajo es un proceso que requiere de mucha paciencia, determinación y constancia. Puede ser desesperante el hecho de que tu teléfono celular no suene para darte esa respuesta tan esperada: “tienes el empleo”.

Lo vital en estos casos es gestionar las emociones o lamentablemente terminarás enfermándote. No te encierres en un estado anímico de desesperanza, a veces una mente positiva puede hacer mucho.

En vez de lamentarte porque no encuentras trabajo o porque no te llaman de los lugares que esperas, entonces es hora de definir estrategias que te ayuden a obtener el empleo que tanto deseas. ¡No te rindas!

Recuerda que las cosas no caen del cielo, hay que actuar. Así que, manos a la obra y comienza a armar una buena estrategia siguiendo los siguientes consejos que hoy traemos para ti.

Consejos para definir una estrategia que te ayude a encontrar empleo

Identifica tus debilidades y fortalezas

Cuando te postulas a un empleo, entras directamente en un proceso de selección. Esto significa que debes prepararte con anterioridad para la futura entrevista de trabajo. La preparación es clave, así que no debes darla por sentado.

Para ello, es importante que identifiques lo que sabes hacer y qué tan bien lo haces. Por otro lado, identifica con claridad qué es lo que no puedes hacer. De esta manera, podrás comenzar a preparar tu discurso basado en tus habilidades con el que podrás hacerle saber a tu reclutador por qué debería elegirte a ti.

Aprende idiomas

Hoy en día, dominar el idioma inglés es una necesidad en el campo laboral. Vivimos en un mundo globalizado donde el inglés es la lengua más hablada alrededor del mundo. Conocer otro idioma te permite abrir puertas a nuevas oportunidades.

Muchas empresas dan por hecho que ya los candidatos dominan este idioma. Así que si no sabes decir ni una palabra en inglés, te recomendamos que comiences a estudiarlo cuanto antes. Sin embargo, si ya lo dominas, no estaría de más que comenzaras a estudiar otro como francés, alemán o árabe. Mientras más idiomas, más oportunidades laborales tendrás.

Ten cuidado con las redes sociales

Si eres de esas personas que viven publicando fotos de fiestas, o fotos vergonzosas con sus amigos, lo mejor es que de ahora en adelante lo dejes de hacer. Aunque no lo creas, a los reclutadores no les basta con entrevistarte, una vez que dejas la oficina comienzan a buscarte por internet.

Mantén un perfil agradable, donde publiques videos y artículos interesantes. No importa si publicas cosas relacionadas con tu perfil profesional o no. Lo importante es que los reclutadores perciban que eres una persona confiable y de valores sólidos.

Haz networking

El networking es formar una buena red de contactos para crear oportunidades de negocios, así como encontrar trabajo. No dejes de asistir a eventos, jornadas, cursos y talleres de empresas que generen empleos.

De esta manera, podrás conocer gente del medio y conocer cómo funcionan las empresas. Además, el hecho de involucrarte en estos eventos te permitirá conocer de primera mano si existe alguna vacante laboral. Ten en cuenta que muchas empresas no publican sus ofertas de trabajo a través de anuncios, simplemente lo comentan para que pase de boca en boca.

Trabaja en tus habilidades sociales

Los reclutadores también toman en cuenta la personalidad del candidato en la entrevista de trabajo. La espontaneidad, honestidad, humildad y buena actitud pueden ser elementos clave para obtener el empleo.

Si por el contrario, llegas a la entrevista con una actitud negativa, arrogante y de superioridad, ten por seguro que serás el primer candidato a quien descartarán. Así que si quieres el empleo, muéstrate interesado por los valores de la empresa, sonríe de vez en cuando y una vez realizada la entrevista, llama o haz una visita para conocer el estado de tu postulación.

Encontrar un buen trabajo supone la preparación de un CV a la altura. Esto implica que no puedes perder ni un solo segundo de tu vida, sino que debes buscar, de manera constante, los medios para crecer profesionalmente.

Aprende nuevas cosas, rodéate de personas que le aporten valor a tu vida y nunca dejes de prepararte. Mientras más preparado estés, más puertas se abrirán para ti.