Violaciones entre conocidos: el crimen que no baja en NYC

El pasado abril se registraron más casos de abuso sexual en comparación al mismo mes del año anterior

Las violaciones reportadas al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) aumentaron el pasado abril, según mostraron las estadísticas de crimen que cada mes presenta la Uniformada.

Hubo 124 violaciones en abril, 5 más que en el mismo mes del 2016, lo que representa un aumento de 4.2%. Sin embargo, al compararse la cifra de los cuatro primeros meses del 2017, se evidencia que se ha reportado un asalto sexual menos que en el mismo periodo del 2016.

El jefe de operaciones del NYPD Dermot Shea indicó que la “categoría que ha aumentado son las violaciones entre conocidos”. Eso significa alguien que la víctima conoce, pero que no están en una relación seria.

Shea atribuyó el aumento en las cifras a que ha habido más esfuerzos para que las víctimas reporten las violaciones. Por otra parte, según indicó el oficial, los reportes de violaciones domésticas y entre extraños han disminuido.

Actualmente la Ciudad está impulsando que se apruebe una ley que le daría a las víctimas de asalto y violaciones días pagados después del incidente. De esta manera, el o la sobreviviente, puede tomar el tiempo para reportar el caso, buscar ayuda médica y recuperarse sin correr el riesgo de perder el trabajo y dinero.

Las sobrevivientes pierden alrededor de 7.2 días de productividad laboral, según lo demuestró un reporte nacional.

Miedo entre hispanas

Aunque estas y otras medidas similares buscan que cada vez más personas reporten sus violaciones o acoso sexual, la retórica antiinmigrante que se está viviendo en el país está provocando que muchas víctimas no denuncien sus casos por temor. Patricia Ross, directora ejecutiva de la Coalición del Norte de Brooklyn contra la Violencia Familiar, dijo que entre sus clientes hispanas ha incrementado el miedo a reportar.

Una situación similar se está viviendo en Los Ángeles. El Departamento de Policía de esa ciudad anunció recientemente que los hispanos están reportando estos abusos cada vez menos. El comisionado Charlie Beck indicó en una conferencia de prensa que ha habido una reducción del 10% en los abusos entre esposos y una disminución de 25% en las violaciones. El Departamento concluyó que esto se ha debido al miedo a las deportaciones.

En la ciudad de Nueva York no se especifica en los reportes de violación la raza o etnia de una víctima, así que es difícil saber si la retórica de la administración Trump ha tenido un efecto en la disminución de estas denuncias.

“En el pasado han estado más dispuestas a buscar protección y ahora no porque no quieren que su abusador sea deportado”, expresó Ross, agregando que no le sorprendería si aumentan las muertes por violencia doméstica.

En lo que va del año ha habido 16 homicidios por violencia doméstica a través de los cinco condados, igual que la cifra registrada en el mismo periodo en el 2016.

Aunque el NYPD no pudo confirmar cuántas fueron hispanas, El Diario reportó sobre la muerte de Eloise Liz a finales de febrero quien fue apuñalada en su apartamento en Harlem. Eso pasó el mismo día que la familia de Diana Rodríguez tuvo una vigilia y manifestación contra la violencia doméstica.

En el caso de Rodríguez, la mujer de 43 años fue golpeada y desmembrada por su pareja. En ambas instancias, los abusadores fueron arrestados.

Acción de la Ciudad

Además de las leyes que se impulsan en el Concejo sobre las violaciones, la oficina de la defensora del pueblo, Letitia James, ha estado trayendo el tema a la luz mediante varias campañas incluyendo NYC Campus Safety Act, la cual incluye medidas para mejorar los servicios de información disponible para las víctimas en las universidades, donde se reporta que 1 de cada 5 jóvenes son violadas.

James, quien representó a víctimas de violencia doméstica cuando era una defensora pública, también lanzó una campaña a principios de este año escolar para educar a los estudiantes y padres sobre el acoso y abuso sexual en las escuelas públicas. Según un estudio, 1 de cada 10 adolescentes en la ciudad de Nueva York tuvo una relación física o sexualmente abusiva el año pasado.

Si eres o conoces a alguien que es víctima de violación, puede encontrar servicios legales y médicos gratuitos en uno de los centros de justicia familiar.

Centros de Justicia Familiar

En Brooklyn: está ubicado en el 350 Jay St, piso 15; teléfono: (718)250 5113

En Manhattan: está localizado en el 80 Centre st, piso 5; teléfono: (212) 602 2800

En Queens: está localizado en el 126-02 82 Avenue, Kew Gardens; teléfono: (718) 575 4545

En El Bronx: está ubicado en el 198 East 161 st, piso 2; teléfono: (718) 508 1220

En Staten Island: está ubicado en el 126 Stuyvesant Place; teléfono: (718) 697 4300

Violaciones 2017 vs. 2016

Total de enero a abril 30:

428 (2017) – 429 (2016)

428 (2017) – 429 (2016) Enero

110 (2017) – 101 (2016)

110 (2017) – 101 (2016) Febrero

85 (2017) – 108 (2016)

85 (2017) – 108 (2016) Marzo

104 (2017) – 101 (2016)

104 (2017) – 101 (2016) Abril

124 (2017) – 119 (2016)