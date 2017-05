Instan a rechazar el nuevo plan de salud ‘Trumpcare’

La ley de atención médica de Trump dejaría al menos 24 millones de estadounidenses sin la atención médica que necesitan

La senadora demócrata por Nueva York Kirsten Gillibrand instó este domingo a sus colegas del Senado a rechazar la desastrosa Ley de Cuidado de la Salud (AHCA, por sus siglas en inglés), aprobada por la Cámara de Representantes la semana pasada.

Gillibrand declaró que si el Trumpcare pasa el Senado y se convierte en ley, por lo menos 24 millones de estadounidenses perderían su cobertura de salud y a las compañías de seguros se les permitiría cobrar de nuevo a las personas con condiciones preexistentes precios inasequibles para sus planes de seguro.

Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el 84 % de los estadounidenses de más de 55 años tienen una condición preexistente.

“Si el Trumpcare se convierte en ley, 24 millones de estadounidenses quedarían abandonados sin la atención médica que necesitan y no hay duda de que los neoyorquinos mayores de 50 años y las mujeres sufrirían más”, dijo Gillibrand.

El proyecto de ley permitiría a los estados optar por no exigir que las compañías de seguros incluyan la atención de maternidad y la cobertura de salud preventiva de las mujeres en sus planes de seguro médico.

De acuerdo a la senadora, para miles de familias del estado, “esto es literalmente una lucha para mantenerse con vida y ahora que el proyecto de ley pasó a la Cámara en una votación partidaria, esta lucha es más urgente que nunca. Debemos evitar que este proyecto de ley cruel y peligroso se convierta en ley. Exhorto a todos a alzar la voz y hablar en contra de ella con la mayor fuerza posible”.

“La AHCA es nada menos que un asalto al sistema de prestación de servicios de salud de Estados Unidos, y la comunidad hospitalaria continuará oponiéndose ferozmente”, dijo Kenneth E. Raske, presidente de la Asociación de Grandes Hospitales de Nueva York (GNYHA).

“Millones de neoyorquinos con condiciones de salud preexistentes están contando con la senadora Gillibrand, el senador Schumer y sus colegas para proteger el derecho de los estadounidenses a una atención médica y cobertura asequibles, y estamos aliviados de que estén de nuestro lado”, dijo de su parte Mark Hannay, director de Metro New York Health Care for All y Co-Presidente de Health Care for All New York.