Primera redada de ICE a plantación agrícola prende las alarmas

ICE asegura que un supervisor de la fabrica les dio autorización para el operativo

Luego de la redada que capturó a 12 trabajadores indocumentados de una plantación de hongos en Pensilvana, el temor que este tipo de operaciones se repliquen tiene a toda la comunidad indocumentada en máxima alerta.

Todo ocurrió el pasado 26 de abril en la horas de la mañana en el condado de Chester cuando miembros de ICE entraron a la plantación de hongos, aparentemente, sin ninguna orden judicial y arrestaron a doce trabajadores indocumentados.

Los testigos dijeron que cuando los trabajadores de la planta se dieron cuenta que estaban siendo allanados por ICE salieron a correr desatando un caos general.

Los agentes llevaban fotografías de cuatro hombres que decían que buscaban. Ninguno de estos estaba presente, pero eso no parecía importar, dijo uno de los empleados a NCB10.

“Los agentes bloquearon las salidas e interrogaron a los trabajadores uno por uno” dijo el testigo . Una hora más tarde, 12 hombres, incluido su novio de 26 años, fueron arrestados y esposados. De allí fueron llevados a la oficina de ICE en Filadelfia y de ahí trasladados a la prisión del condado de York, donde esperarán su deportación.

De los detenidos al menos ocho parecen no tener antecedentes penales, y ningún contacto previo con ICE. Los demás enfrentan órdenes de deportación del pasado, reportó NBC10

Este incidente parece ser la primera incursión de ICE a un lugar de trabajo en EEUU señalando lo que podría ser una nueva prioridad migratoria para la administración Trump.

Michael Pia, propietario del cultivo, dijo a NBC10 que ICE no ha aclarado si tenían una orden de allanamiento para ingresar a la propiedad.

“Creo que no tenían una orden o nadie me dijo que había una”, dijo Pia. Sin embargo el dueño de la plantación señaló que los hombres detenidos no eran empleados de South Mill, sino que habían sido contratados a través de un sub contratista.

El testigo agregó que los agentes de ICE dijeron a la gente en la planta que “estaremos de vuelta.”

Las colinas del condado de Chester alrededor de Kennett Square son el corazón de una industria de cultivo de hongos de aproximadamente 500 millones de dólares, la cual da trabajo a la mayoría de población latina en la región, gran parte de ella indocumentada.

Esta operación es la último de una serie de arrestos en la región de Filadelfia desde el comienzo del año. En marzo, cerca de 250 indocumentados fueron detenidos en toda la región.

Desde el día de la redada, lo rumores sobre avistamientos de agentes de aduanas federales alrededor de las granjas de hongos del Condado de Chester del Sur son abundantes, evitando que algunas personas se aventuren fuera de sus hogares. Las citas para los servicios sociales, aunque son críticas para los clientes hispanos, se están cancelando a un ritmo sin precedentes.