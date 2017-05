13 reasons why: un documental revela las claves de la serie

En Beyond Reasons, los actores y productores de la ficción analizan el fenómeno

Con el lanzamiento de la serie que no tardó en convertirse en un fenómeno, 13 reasons why, se puso al aire también un documental, Beyond Reasons, que descifra todo lo que hay detrás de esta historia. La ficción no tardó en desatar la polémica en torno a las formas de contar el suicidio de una adolescente, tarea difícil si las hay, sobre todo por las consecuencias que puede traer en los espectadores: especialistas en psicología hicieron saltar las alarmas por lo irresponsable que puede ser mostrar cómo una persona pone fin a su vida.

La serie cuenta la historia de Hannah, quien decide terminar con su vida por causa del bullying que sufre en la escuela secundaria, y se ha convertido en un éxito sin precedentes. Producida por Selena Gomez , contó con una muy importante campaña de difusión. Es por eso que, aunque sólo haya pasado un mes de su estreno, no sorprende que ya tenga un documental sobre el detrás de escena y con los análisis de quienes la escribieron y protagonizaron. En un video de media hora, los productores, actores y guionistas ponen manos a la obra para desentrañar los secretos de 13 reasons why.