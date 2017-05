Protestan contra corporaciones por patrocinar “agenda de odio” de Trump

Políticos, activistas e inmigrantes se manifestaron frente al edificio de JPMorgan Chase y advirtieron que si continúan apoyando al Gobierno federa habrá un boicot en su contra

Dos semanas después de haber lanzado una campaña contra las grandes corporaciones económicas que apoyan abiertamente al gobierno del presidente Donald Trump, más de un centenar de personas se plantaron este jueves frente a la sede de JPMorgan Chase, en Manhattan, para protestar. Con carteles y gritos, señalando la llamada “agenda de odio” del Gobierno federal, los manifestantes lanzaron una clara advertencia a los grupos financieros del país: O se ponen del lado de la comunidad inmigrante o van a sentir el impacto en sus bolsillos.

“Queremos decirle a JP Morgan Chase que decida de una vez si va a estar del lado de nosotros, o del lado de Donald Trump”, aseguró el codirector de la organización Make the Road Nueva York, Javier H. Valdés, destacando que esa corporación ha tenido un impacto grande ayudando en políticas anti-inmigrantes. “Desde el inicio han ayudado a aumentar el financiamiento a centros de detención que están separando nuestras familias y eso se tiene que frenar y tiene que frenar ya”.

El senador estatal Gustavo Rivera aseguró que si las corporaciones pretenden lucrarse de “las acciones de odio de la locura anaranjada”, las repercusiones van a ser reales.

“Vamos a decirle a la gente que no compre en estas compañías, que no vayan a sus bancos, que no vayan a sus tiendas y que lo sientan claramente”, enfatizó.

Ana María Archila, codirectora del Centro de Democracia Popular, le pidió a JP Morgan Chase que se distancie de la agenda de Trump y aclare de manera pública que está con los inmigrantes.

“No es un secreto que Trump puso el odio y la xenofobia por encima de asuntos políticos y este no es un momento en que nos podemos quedar callados, porque las comunidades están sufriendo un terror espantoso”, dijo la activista.

De igual forma, el asambleísta estatal Francisco Moya advirtió que si JP Morgan y otras corporaciones no marcan distancia de Washington, verán un impacto legal en el estado.

“En la Legislatura de Nueva York vamos a defender los derechos de todas las comunidades inmigrantes para que sepan que sí están haciendo negocios aquí, vamos a impulsar leyes que van a desviar el dinero de estas corporaciones de las pensiones que están recibiendo ahora, si son parte de esta ideología de Trump”, dijo el líder político.

JP Morgarn Chase no se refirió a las protestas, pero recientemente su presidente, Jamie Dimon, dejó ver que apoya la agenda política de Trump asegurando que “será buena para el crecimiento, para los trabajos y buena para los estadounidenses”.