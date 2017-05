La excusa de Trump para cancelar sus ruedas de prensa

Antes de decidir amenazar James Comey, Donald Trump comenzó su mañana en Twitter con otra amenaza. Esta vez contra los medios de comunicación.

El presidente está que arde de la ira que los medios hayan reportado sobre las contradicciones que él y sus asesores y voceros de su gobierno ofrecieron durante el despido del director del FBI, James Comey.

“Los medios falsos está trabajando horas extras hoy” dijo Trump en Twitter esta mañana, haciendo caso omiso que en realidad él fue quien contradijo a su propio equipo en el tema.

Revisemos los hechos. Trump. En la carta de despido enviada a Comey, le aseguró que su salida se debía a las recomendaciones de la Fiscalía General por al manejo inapropiado que había tenido la investigación sobre los correos electrónicos de la ex candidata demócrata Hillary Clinton.

Esta fue la razón que todo su equipo, incluido su vicepresidente, Mike Pence, y portavoces de la Casa Blanca salieron a defender ante los medios de comunicación.

Sin embargo, como es común para el presidente su versión cambió radicalmente cuando en una entrevista con NBC aseguró que no despidió a Comey basado en las recomendaciones de la fiscalía, sino debido a la falta de credibilidad en el funcionario.

La misma que Trump alabó cuando días antes de la elección presidencial James Comey anunció al país entero sobre nuevas pruebas en el caso de la investigación de Hillary Clinton.

Pero una vez el presidente cayó en cuenta de su propia contradicción y del ridículo en el que quedó su personal salió a justificar su propio error.

As a very active President with lots of things happening, it is not possible for my surrogates to stand at podium with perfect accuracy!….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2017