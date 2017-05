Jim Parsons se casó con su novio tras 14 años de relación

El actor de ‘The Big Bang Theory’ se casó en Nueva York el sábado con el director de arte Todd Spiewak

Jim Parsons, quien interpreta a Sheldon Cooper en The Big Bang Theory, se casó en Nueva York este sábado con el director de arte Todd Spiewak, informó Page Six.

La pareja lleva 14 años junta.

El actor reveló que es homosexual en una entrevista que ofreció en 2012 a la revista New York.

En octubre del año siguiente, Parsons y Spiewak recibieron el premio Inspiration por parte del grupo GLSEN, el cual busca terminar con la discriminación a las personas por su orientación sexual o identidad de género.

“Nunca me he considerado un activista. Nunca he considerado que mi relación con Todd sea un acto de activismo. Simplemente es un acto de amor: hacer café en la mañana, ir a trabajar, lavar la ropa, sacar a los perros a pasear. Una vida cotidiana, un amor aburrido”, dijo Parsons al aceptar el galardón.

