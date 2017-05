Con nueva ley buscan legalizar marihuana recreacional en NJ

El senador estatal Nicholas Scutari presentó la medida defendiendo que generaría ingresos extras

El senador estatal demócrata de Nueva Jersey Nicholas Scutari, presentó este lunes una propuesta de ley para legalizar el consumo “recreacional” de marihuana en el Estado Jardín.

La medida del legislador además de regular el uso del cannabis, también crearía un impuesto especial que permitiría generar ingresos adicionales al Estado. Sin embargo, el gobernador Chris Christie ha insistido en que está en contra de la legislación y de llegar a pasar se espera que la vete.

“Creo que necesitamos cambiar por completo las reglas del juego y legalizarla, regularla y cobrar impuestos, para que podamos así garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, a la vez de beneficiarnos de los impuestos que se generen”, indicó Scutari.

La organización New Jersey United for Marijuana Reform aseguró que, además de los beneficios económicos que provocaría la legalización, la medida también hará las leyes más justas y reducir el número de arrestos innecesarios. La nueva ley no legalizaría los sembradíos de la planta en los hogares particulares.

La propuesta del Scutari, que permitiría que adultos de 21 años y mayores comprar la marihuana bajo ciertas regulaciones y tras pagar un impuesto estatal, también ha recibido el respaldo de grupos de derechos civiles, fuerzas del orden y líderes locales.

El senador insistió en que la tendencia a nivel nacional es la de legalizar la marihuana, lo que es apoyado por la mayoría de los ciudadanos. Una reciente encuesta de CBS News mostró que el 61% de los estadounidenses estaba a favor, lo que representa un aumento del 5% a los resultados del mismo sondeo el año anterior.

En las pasadas elecciones de noviembre, California, Massachusetts, Maine y Nevada aprobaron legalizar la marihuana recreacional, mientras que Arkansas, Florida, Montana y Dakota del Norte votaron para establecer programas medicinales con la hierba.